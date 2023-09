Calvin Ridley des Jaguars insiste sur le fait qu’il ne sera pas rouillé après près de 2 ans d’absence de la NFL

JACKSONVILLE, Floride (AP) — Calvin Ridley est déclenché par un seul mot ces jours-ci : rouillé.

Ne lui pose pas de questions. Ne l’appelez certainement pas ainsi. Il est probablement préférable d’éviter l’adjectif à cinq lettres dans le vestiaire de Jacksonville.

«Je ne suis pas rouillé», ironise-t-il. « Je n’ai jamais été rouillé et je ne le serai pas. »

L’un des meilleurs receveurs de la NFL avant de se casser le pied en 2021 puis d’être banni pendant un an pour avoir joué sur des matchs, Ridley a été encore meilleur que prévu depuis qu’il a été réintégré par la ligue et qu’il a rejoint les Jaguars en mars. Et il pourrait être la principale cible de Trevor Lawrence lorsque Jacksonville ouvrira la saison contre son rival de l’AFC Sud, Indianapolis, dimanche.

«Je suis lui. Je m’appelle Calvin Ridley », a déclaré Ridley. « Je m’améliore encore, mais je n’ai pas perdu un pas. Vous pouvez demander à n’importe qui ici.

Il supplie les coordinateurs défensifs de l’oublier et espère que les cornerbacks adverses dormiront sur lui.

« Ouais, ouais, s’il te plaît, » dit-il. «Je dois peut-être laisser tomber quelques passes ou simplement avoir l’air vraiment mauvais (tôt) et peut-être qu’ils me donneront un peu de place. Je veux qu’ils me donnent de la place.

Les Jaguars ont de grands espoirs pour leur ajout le plus en vue pendant l’intersaison. Personne dans les installations de Jacksonville ne serait surpris si Ridley se retrouvait dans la conversation aux côtés de Jordan Jefferson, Ja’Marr Chase et Tyreek Hill en tant que meilleur receveur de la ligue. Il a été aussi bon en six mois.

« Il apporte tout », a déclaré le demi de coin des Jaguars Tyson Campbell. « Un gars qui peut prendre le dessus sur une défense, peut parcourir tous les itinéraires de l’arbre des itinéraires et être simplement le leader qu’il est. Il apporte beaucoup à la table. … Je ne suis vraiment même pas surpris. J’ai grandi en le regardant en Alabama et en voyant à quel point il était bon joueur à Atlanta. Je ne suis pas du tout surpris.

Ridley a capté 90 passes pour 1 374 verges et neuf touchés malgré un pied gauche cassé en 2020. Il a réalisé 31 réceptions pour 281 verges et deux scores avant de s’absenter les deux derniers mois de la saison 2021 pour se concentrer sur sa santé mentale après un match à domicile. invasion qu’il a détaillée dans un article pour The Players’ Tribune. Il a été suspendu pour toute la saison 2022 pour avoir joué sur des jeux pendant son absence.

Les Jaguars ont renoncé à un choix de cinquième ronde en 2023 et à un choix conditionnel de quatrième ronde en 2024 pour obtenir Ridley d’Atlanta à la date limite des échanges en novembre dernier. Ridley, 28 ans, entame la dernière année de son contrat de recrue et comptera environ 11 millions de dollars dans le plafond salarial.

Le directeur général Trent Baalke et l’entraîneur Doug Pederson estiment qu’il donne à Jacksonville l’un des meilleurs receveurs de la ligue. Le groupe comprend également Christian Kirk, Zay Jones et l’ailier rapproché Evan Engram.

« C’est toujours différent quand vous avez un gars en personne plutôt que sur bande », a déclaré Pederson. « La vitesse est réelle. L’explosion est réelle. La capacité d’attraper des ballons de football est réelle. Ce sont toutes des choses qui ressortent en personne. … En même temps, il comprend qu’il faut juste être patient.

Ridley a joué pour la dernière fois le 24 octobre 2021, une mise à pied de près de 23 mois qui a soulevé des questions sur son avenir.

Ridley a insisté sur le fait qu’il était prêt à partir lorsque les entraînements hors saison ont commencé, mais les entraîneurs l’ont fait revenir lentement. Cependant, il est devenu clair pendant le camp d’entraînement qu’il pourrait être le type de receveur de jeu qui manquait à la franchise depuis que Jimmy Smith a pris sa retraite après la saison 2005. Bien sûr, Justin Blackmon avait l’air d’être à la hauteur en 2012 avant que l’alcool ne fasse dérailler sa carrière. Et Allen Robinson a réalisé une saison mémorable en 2015.

Ridley pourrait faire oublier les deux aux fans des Jaguars.

« Je suis excité », a déclaré Ridley. « Je ne veux pas que ce soit si grand ; c’est juste du football, tu sais. Je suis de retour. J’ai dépassé cette partie. Je suis très heureux d’être de retour, mais maintenant il est temps de gagner et d’aider son attaque, de faire circuler le ballon et de célébrer avec mes gars. Gagnons des matchs.

Et ne suggérez même pas que Ridley soit rouillé.

« Tout le monde veut que je sois rouillé. Pourquoi? » il a dit. « Pourquoi veux-tu que je sois rouillé ? Je peux jouer au football. … Je suis un bon receveur. Je suis l’un des meilleurs receveurs de la ligue. C’est ce que je dis depuis que je suis débutant.

« J’essaie d’être humble, mais tout le monde a douté de moi. J’essaie de riposter avec respect en même temps.

