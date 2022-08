Calvin Ridley des Falcons d’Atlanta parmi les cibles de vols à domicile de célébrités liés à des gangs, selon l’acte d’accusation

Un procureur a annoncé lundi un acte d’accusation tentaculaire visant les membres de ce qu’elle a qualifié de gang de rue violent qui ciblait les maisons d’athlètes célèbres de la région d’Atlanta – y compris le receveur des Falcons Calvin Ridley – des artistes et d’autres qui affichent des biens coûteux sur les réseaux sociaux. médias.

Ridley, la chanteuse Mariah Carey, le gardien de but d’Atlanta United Brad Guzan et Marlo Hampton de “The Real Housewives of Atlanta” ont tous vu leur domicile cambriolé, indique l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation de 220 chefs d’accusation a été déposé le 22 août et inculpe 26 personnes, dont la plupart sont accusées d’avoir enfreint les lois géorgiennes contre les gangs et le racket.

La procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré que les crimes allégués dans l’acte d’accusation – détournement de voiture, enlèvement, vol à main armée, fusillades, invasions de domicile – avaient été commis par des membres du gang Drug Rich, qui, selon elle, ont commencé à émerger en 2016 dans un comté voisin. . En plus des cibles de célébrités, les influenceurs des médias sociaux ont également été victimes d’invasions de domicile et de cambriolages, a déclaré Willis.

“Ce qu’ils font, c’est cibler les personnes qui affichent leur richesse sur les réseaux sociaux”, a-t-elle déclaré. “J’ai donc un message pour le public : là où il est assez amusant de mettre ses affaires sur les réseaux sociaux et de se montrer, malheureusement, ces gangs deviennent de plus en plus avisés, plus sophistiqués dans la façon dont ils vous ciblent.”

Willis avait également un message pour les membres présumés du gang: “Si vous pensiez que Fulton était un bon comté pour amener votre crime, pour amener votre violence, vous vous trompez et vous allez subir des conséquences et aujourd’hui est le début de certaines de ces conséquences.”

Le compte Instagram de Ridley comprend plusieurs images qui semblent le montrer portant des bijoux coûteux. L’ancien All-Pro de la deuxième équipe purge actuellement une suspension indéfinie et manquera au moins toute la saison 2022 pour avoir parié sur les matchs de la NFL la saison dernière.

Willis a déclaré que l’acte d’accusation, déposé la semaine dernière, représentait une collaboration entre les forces de l’ordre. La répression des gangs est une priorité pour Willis, et elle a déclaré qu’elle avait l’intention d’imposer des sanctions sévères aux personnes impliquées dans des activités violentes de gangs.

“Je ne vais pas négocier avec les membres de gangs. Je ne vais pas autoriser les plaidoyers”, a-t-elle déclaré. “Nous allons te trouver, nous allons te condamner et nous allons t’envoyer en prison pour le reste de tes jours, et je ne m’excuse pas pour ça.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.