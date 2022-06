Calvin Ramsay: Liverpool effectue un transfert de 6,5 millions de livres sterling pour l’arrière droit d’Aberdeen | Nouvelles du football

Liverpool a finalisé la signature de l’arrière droit d’Aberdeen Calvin Ramsay pour 6,5 millions de livres sterling.

Liverpool paie un montant initial de 4 millions de livres sterling avec 2,5 millions de livres supplémentaires sous forme de modules complémentaires.

Le jeune homme de 18 ans s’est récemment rendu à Liverpool pour finaliser ses conditions personnelles et subir un examen médical. Le défenseur a signé un contrat de cinq ans à Anfield et rejoindra l’équipe de Jurgen Klopp pour la pré-saison. Liverpool n’a pas l’intention de prêter Ramsay.

Ramsay a fait irruption dans l’équipe première d’Aberdeen et a fait 33 apparitions au cours de la saison qui vient de se terminer, marquant un but et enregistrant neuf passes décisives dans toutes les compétitions.

Ses performances lui ont valu le prix du jeune joueur de l’année SFWA alors qu’il a également une expérience européenne à travers la Ligue de conférence Europa, ainsi qu’une expérience internationale U21.

Liverpool avait été enfermé dans des pourparlers avec les Dons sur le défenseur après avoir fait une offre initiale de 4 millions de livres sterling, avec 2 millions de livres sterling de modules complémentaires.

Cependant, il est entendu qu’Aberdeen voulait au moins 5 millions de livres sterling à l’avance, avec 5 millions de livres sterling de modules complémentaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ramsay a marqué son premier but de la saison lors d’un match nul contre Dundee



Mais les frais de 6,5 millions de livres sterling convenus garantissent que Ramsay deviendra la vente record d’Aberdeen, dépassant leur record actuel de 3 millions de livres sterling de Nottingham Forest pour Scott McKenna. Les Dons ont également reçu 1 million de livres supplémentaires pour le défenseur central cet été après la promotion de Forest en Premier League.

Ramsay devient la troisième recrue de Liverpool cet été après l’arrivée de Darwin Nunez dans le cadre d’un contrat record de 85 millions de livres avec Benfica et Fabio Carvalho, qui a signé depuis Fulham.

Sky Sports Nouvelles a révélé la semaine dernière que le choix préféré de Ramsay était de rejoindre Liverpool, parmi un certain nombre de clubs intéressés en Angleterre, en Allemagne et en Italie.

En janvier, Aberdeen a rejeté une offre pour le joueur de Bologne – comprise comme une offre de prêt de 830 000 £, avec une obligation d’achat pour 3,3 M £.

« L’un des meilleurs jeunes arrières latéraux du monde »

Image:

Ramsay a remporté le prix du jeune joueur de l’année des écrivains écossais de football après une saison impressionnante à Aberdeen





Liverpool a identifié Ramsay comme un arrière droit rival de longue date pour la star anglaise Trent Alexander-Arnold – un joueur que Ramsay a souligné comme l’une de ses plus grandes influences.

« En tant qu’arrière latéral, regarder Trent et ses centres et sa capacité technique – si je peux atteindre ce niveau, ce serait un bonus », a-t-il déclaré.

« Andy Robertson à Liverpool et (Kieran) Tierney à Arsenal ont été brillants et ce sont des joueurs que j’admire, d’autant plus qu’ils sont des arrières latéraux comme moi. Je pense que je pourrais continuer à faire ça aussi. »

S’exprimant au cours de la saison, le manager de Dons, Jim Goodwin, n’a pas été surpris par l’intérêt croissant pour l’adolescent.

Il a déclaré: « Avant janvier, Calvin était probablement l’un des meilleurs jeunes arrières latéraux au monde pour être parfaitement honnête. Ce n’est pas exagéré.

« Ses statistiques, ses données en termes de nombre d’attaquants, de centres dans la surface étaient incroyables.

« Il a eu une petite baisse de forme. Que ce soit parce que sa tête a été tournée en janvier, qu’il bouge ou non. »

Qui est Calvin Ramsay ?

Image:

Ramsay en vedette pour les moins de 21 ans écossais cette année





Le jeune a été l’une des lumières brillantes d’Aberdeen alors qu’ils ont enduré une saison difficile en Premiership écossaise, terminant finalement 10e du tableau.

Le joueur de 18 ans a produit des performances inspirantes qui ont mis en valeur son talent naturel, suscitant l’intérêt des meilleurs clubs d’Angleterre et d’Europe.

Mais Liverpool a remporté la course pour le jeune joueur qui est considéré par beaucoup comme l’un des adolescents les plus talentueux du football européen.

Il a fait irruption dans l’équipe lors de la saison 2020/21 et a fait 33 apparitions pour les Dons au cours de la campagne qui vient de se terminer, marquant un but.

Ramsay a fait ses débuts européens lors d’une victoire 5-1 contre l’équipe suédoise du BK Hacken en juillet dernier lors d’un match de qualification de l’UEFA Europa Conference League, commençant à l’arrière droit et inscrivant le premier but.

Matchs à Liverpool: les Reds débutent à Fulham

Liverpool entame la campagne de Premier League 2022/23 avec un voyage à l’heure du déjeuner à Fulham, nouvellement promu, le samedi 6 août.

Ce sera la quatrième saison consécutive au cours de laquelle Liverpool entame une nouvelle campagne contre un nouveau venu en Premier League.

Mais après avoir ensuite affronté Crystal Palace, l’équipe de Jurgen Klopp affrontera Man Utd à Old Trafford le 20 août.

Septembre comprendra des voyages à l’extérieur à Everton et à Chelsea en septembre et Liverpool devra également faire face à des affrontements consécutifs contre Arsenal et les champions de Man City les 8 et 15 octobre respectivement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien attaquant de Liverpool, Neil Mellor, réagit à ses matches de Premier League, y compris les premiers « matchs difficiles » contre de grands rivaux.



Le dernier match de Liverpool avant l’arrêt temporaire de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Southampton à Anfield le 12 novembre avant de reprendre l’action à Aston Villa le lendemain de Noël.

Les Reds accueillent ensuite leurs rivaux United le 4 mars, avant des affrontements délicats lors de week-ends consécutifs à City (1er avril) et contre Arsenal à Anfield (8 avril), avant de terminer la saison à Southampton.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.