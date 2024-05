Calvin Klein nomme un nouveau créateur et prévoit un retour sur le podium

Sa collection la plus récente, présentée lors de la Fashion Week de Paris en mars, présentait un casting de différents personnages dans des costumes surdimensionnés soigneusement calibrés ponctués de robes en mousseline drapées occasionnelles. Mme Leoni continuera à concevoir Quira et partagera son temps entre Rome et New York.

« Pendant des décennies, Calvin Klein a interprété l’idée audacieuse de l’expression de soi », a déclaré Mme Leoni dans un communiqué. « Je suis prêt à lui donner du pouvoir. »

Ce que cela signifie exactement sera dévoilé lorsque sa première collection, pour l’automne 2025, sera présentée au début de l’année prochaine. Ce sera l’un des débuts les plus attendus de la Fashion Week de New York, qui a perdu bon nombre de ses marques autrefois célèbres, la laissant mûre pour une nouvelle figure déterminante. (Ralph Lauren montre désormais principalement en dehors des horaires ; Oscar de la Renta ne montre plus du tout. Thom Browne partage son temps entre New York et Paris ; et Donna Karan a été vendue et réinventée en tant que ligne contemporaine.)

La nomination de Mme Leoni ne marque pas la fin du remaniement des créateurs. A Paris, les postes les plus élevés chez Givenchy restent vacants, et les rumeurs vont bon train selon lesquelles Hedi Slimane envisage de quitter son poste chez Céline. Le jeu des chaises musicales de la mode, qui détermine en partie ce que nous voulons tous porter ensuite, et qui à son tour cristallise une décennie, ne fait que s’intensifier.