Calvin Klein et son petit ami Kevin Baker sont vus à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Crédit d'image : BACKGRID

Calvin Klein80 ans, a été vu lors d’une rare sortie avec son petit ami de longue date Kévin Baker, 35 ans, à Los Angeles, Californie cette semaine. Le talentueux créateur de mode et son partenaire ont été photographiés alors qu’ils se rendaient au Turners Cafe, où ils avaient un rendez-vous pour déjeuner et jouaient aux échecs, avant de se rendre au Gold’s Gym pour s’entraîner. Ils portaient tous les deux des tenues décontractées et tenaient des boissons en bouteille lorsqu’ils passaient devant des caméras.

La tenue de Calvin comprenait un haut gris clair à manches longues, un pantalon beige et des baskets blanches. Il a également ajouté des lunettes de soleil et s’est fait couper les cheveux courts. Kevin portait un haut noir à manches longues, un pantalon noir et des baskets noires et blanches de style Converse. À un moment donné, le jeune beau gosse a semblé changer de chemise devant leur voiture.

La sortie de Calvin et Kevin survient après qu’ils se fréquentent depuis sept ans. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple en 2016, lorsqu’ils ont assisté au gala d’automne de l’American Ballet Theatre. Ils ont également été vus ensemble lors de divers défilés de mode, remises de prix et soirées étoilées. Bien qu’ils n’aient jamais confirmé publiquement leur romance, des rapports sur leur connexion ont été partagés depuis qu’ils ont été liés pour la première fois.

Il y a un peu plus d’un an, ils ont également été vus en train de déjeuner ensemble. Ils ont apprécié un repas au Mauro’s Cafe à West Hollywood et ont semblé détendus et heureux car ils ont partagé beaucoup de sourires tout au long de la journée. Ils ont également été vus à un déjeuner en décembre 2021, lorsqu’ils portaient des tenues noires et des lunettes de soleil assorties.

Avant que Calvin ne trouve une relation amoureuse avec Kevin, il était marié à Centre Jayne de 1965 à 1974 et Kelly Recteur de 1986 à 2006. Il serait également sorti avec une ancienne star du porno Nicolas Gruber. Comme Calvin, qui est l’un des noms de mode les plus célèbres de l’industrie, Kevin aurait mené sa propre carrière réussie en tant que mannequin et acteur et vient de Spokane, WA, selon NewnOwnNext.com. On ne sait pas comment lui et Calvin se sont rencontrés, mais ils ont été vus pour la première fois ensemble à la Mint Luxury Conference à Mumbai, en Inde, en mars 2016.

