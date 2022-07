Calvin Bassey: l’Ajax est sur le point de conclure un accord pour signer le défenseur des Rangers dans un accord d’une valeur de plus de 20 millions de livres sterling | Nouvelles du centre de transfert

Les Rangers Calvin Bassey devraient rejoindre l’Ajax après que les deux clubs ont conclu un accord pour le défenseur.

Les frais sont de 18,7 millions de livres sterling (22 millions d’euros), mais avec des modules complémentaires, ils pourraient atteindre 22,9 millions de livres sterling (27 millions d’euros), l’accord prévoyant également des frais de vente de 10%.

Le départ de Bassey verra les Rangers empocher des frais de record de club pour un joueur qui ne leur a coûté que 230 000 £ de Leicester il y a deux ans. Les Rangers ont vendu le diplômé de l’académie Nathan Patterson à Everton dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 16 millions de livres sterling en janvier.

Le défenseur très bien noté suscitait l’intérêt de Brighton et de clubs à travers l’Europe, y compris les équipes de Bundesliga et de Serie A.

Sky Sports Nouvelles a rapporté en mai que Bassey était également une cible pour l’ancien patron du Gers Steven Gerrard, maintenant à Aston Villa.

Il est entendu que l’entraîneur-chef de l’Ajax, Alfred Schreuder, a parlé à Bassey au téléphone et a été impressionné, le club néerlandais préparant une offre officielle alors qu’il cherche à remplacer Lisandro Martinez, qui devrait rejoindre Manchester United.

Bassey a fait 50 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière et a été nommé dans l’équipe de la saison de la Ligue Europa après la course des Rangers à la finale.

Il a également joué un rôle clé lorsque le club a remporté la Coupe d’Écosse en mai, ajoutant au titre de Premiership écossais qu’il avait remporté la campagne précédente.

Les Rangers ont déjà ajouté Antonio Colak, Tom Lawrence, le rabbin Matondo et John Souttar à leur équipe cet été, mais devraient faire d’autres mouvements pendant la fenêtre.

Avec un intérêt signalé pour l’autre arrière gauche des Rangers, Borna Barisic, le club envisage d’ajouter plus d’options défensives, ainsi que de renforcer sa formation offensive alors que le club tente de se qualifier pour la Ligue des champions et de récupérer le titre de Premiership écossaise.

Boyd: Les Rangers vont manquer le polyvalent Bassey

L’ancien attaquant des Rangers Kris Boyd a déclaré à Sky Sports News :

“Surtout vers la fin de cette saison, et la course de la Ligue Europa que les Rangers ont eue, Bassey était incroyable. Il est aussi polyvalent; il peut jouer à l’arrière gauche, il peut jouer à gauche d’un deux, à gauche d’un trois, le centre de trois et je pense que c’est pourquoi il attire les clubs. Nous savons, de nos jours, que lorsque les équipes recherchent des joueurs, elles les regardent pour couvrir de nombreuses positions et lui, Bassey, entre certainement dans cette catégorie.

“Ces performances vers la fin de la saison pour les Rangers étaient exceptionnelles et vous aviez l’impression que l’équipe y croyait également beaucoup. Ils n’avaient pas autant à protéger la ligne arrière à cause de son rythme, de sa récupération, de sa capacité à S’il doit partir, comme il semble que cela va arriver, il manquera beaucoup aux Rangers.

“Les joueurs sont partis dans le passé et ils ont remplacé, mais je pense que celui-ci pourrait être un peu difficile à cause de cette polyvalence. Je pense que les Rangers auront besoin d’une couverture. Borna Barisic est là, mais il a également été lié à des éloignements. Donc, ils vont avoir besoin de quelqu’un pour venir à l’arrière gauche, et quelqu’un qui peut jouer sur le côté gauche d’un deux ou d’un trois ainsi que derrière la perte de Bassey.

“Virgil van Dijk l’a prouvé au plus haut niveau, mais je pense que c’est très dur pour un si jeune garçon, en ce moment, il est temps de l’étiqueter. Mais il montre qu’il a les attributs, il a le rythme, il a l’agressivité , il est bon avec le ballon, il peut défendre en tête-à-tête, il sera donc une signature attrayante pour quelqu’un.