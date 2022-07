Calvin Bassey: Brighton, Ajax en pourparlers de transfert avec les Rangers sur l’international nigérian | Nouvelles du centre de transfert

Brighton et l’Ajax ont eu des discussions initiales sur un accord pour signer Calvin Bassey, très apprécié des Rangers.

Le défenseur polyvalent suscite également l’intérêt de la Serie A et de la Bundesliga avec au moins sept équipes qui suivent le joueur de 22 ans.

Sky Sports News a rapporté en mai que Bassey était également une cible pour l’ancien patron du Gers Steven Gerrard, maintenant à Aston Villa.

Il est entendu que l’entraîneur-chef de l’Ajax, Alfred Schreuder, a parlé à Bassey au téléphone et a été impressionné, le club néerlandais préparant une offre officielle alors qu’il cherche à remplacer Lisandro Martinez qui devrait rejoindre Manchester United.

Les Rangers sont détendus face à l’intérêt pour l’international nigérian et n’accepteront aucune offre à moins qu’elles ne dépassent 20 millions de livres sterling, une source suggérant que tout accord pourrait devoir améliorer le record écossais de tous les temps de 25 millions de livres sterling lorsque Kieran Tierney a rejoint Arsenal depuis le Celtic.

Si Bassey – qui a rejoint Leicester City pour seulement 230 000 £ il y a deux ans – partait cet été, les Rangers écraseraient les frais de transfert record de leur club pour une deuxième saison consécutive.

Cela suivrait le déménagement du diplômé de l’académie Nathan Patterson à Everton en janvier pour 16 millions de livres sterling alors que le club se dirige vers une viabilité financière totale grâce à son modèle d’échange de joueurs – un élément clé de la stratégie du conseil d’administration des Rangers.

Image:

Les Rangers ont vendu l’international écossais Nathan Patterson à Everton pour 16 millions de livres sterling





Bien que Bassey soit censé être installé chez les Rangers, il serait ouvert à de nouvelles discussions avec l’Ajax et Brighton.

Le défenseur, qui a encore deux ans sur son contrat, a fait 50 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière et a été nommé dans l’équipe de la saison de la Ligue Europa après la course du club à la finale.

Il a également joué un rôle clé lorsque les Rangers ont remporté la Coupe d’Écosse en mai, ajoutant au titre de Premiership écossais qu’il avait remporté la campagne précédente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Antonio Colak est l’une des arrivées estivales des Rangers et a discuté de son déménagement à Ibrox



Les Rangers ont déjà ajouté Antonio Colak, Tom Lawrence, le rabbin Matondo et John Souttar à leur équipe cet été, mais devraient faire d’autres mouvements pendant la fenêtre.

Avec un intérêt signalé pour l’autre arrière gauche des Rangers, Borna Barisic, le club envisage d’ajouter plus d’options défensives, ainsi que de renforcer sa formation offensive alors que le club tente de se qualifier pour la Ligue des champions et de récupérer le titre de Premiership écossaise.

“Bassey a le potentiel pour atteindre le sommet”

Image:

Giovanni van Bronckhorst a été impressionné par Calvin Bassey





Sahil Jaidka de Sky Sports :

“Il n’est pas surprenant que les Rangers soient sur le point de vendre l’un de leurs meilleurs joueurs de la saison dernière, mais quiconque le veut fait face à une véritable bataille pour décrocher le défenseur, telle est la compétition.

“Après des années de hauts et de bas à Leyton Orient, Charlton et Leicester, le joueur de 22 ans a continué à exceller à Ibrox et a également fait son entrée dans l’équipe nigériane.

“Son rythme dans et hors de possession, sa présence aérienne, sa polyvalence et sa force lui ont valu une place parmi les premiers noms de la feuille d’équipe à Ibrox la saison dernière.

“Non seulement au niveau national, mais aussi en Europe, Bassey a montré qu’il avait le potentiel pour atteindre le sommet après avoir remporté l’homme du match en finale de la Ligue Europa, puis quelques jours plus tard en finale de la Coupe d’Écosse.

“Les fans des Rangers seront sans aucun doute tristes de le voir partir, mais si le club doit toucher des frais supérieurs à 20 millions de livres sterling, cela montre que le modèle d’échange de joueurs fonctionne.

“Ce n’est un secret pour personne que les Rangers veulent acheter des joueurs, les développer puis les revendre pour un gros profit et le départ de Bassey verrait exactement cela se produire.

« Que le club reçoive des frais de record du club pour un joueur pour une deuxième fenêtre successive sera également le bienvenu alors que les Rangers se dirigent vers une viabilité financière totale.

“Avec quatre ajouts déjà cette fenêtre, il est clair que le conseil d’administration soutient Giovanni van Bronckhorst dans cette fenêtre de transfert et il ne fait aucun doute que le directeur sportif Ross Wilson aura une liste prête à s’assurer que plus de visages dans plusieurs domaines arrivent à Ibrox avant la fermeture de la fenêtre de transfert. .”

Burke s’attend à une “guerre des enchères de Bassey”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Rangers devraient exiger des honoraires d’au moins 25 millions de livres sterling pour Calvin Bassey, s’il devait être vendu au milieu des intérêts des clubs de Premier League, a déclaré l’ancien milieu de terrain Chris Burke.



L’ancien ailier des Rangers Chris Burke a déclaré à Sky Sports News :

“Je pense qu’il s’est démarqué, surtout au cours des six derniers mois. Il peut jouer à de nombreuses positions, comme vous pouvez le voir dans un arrière trois ou un arrière quatre.

“C’est une véritable force et au fil du temps, il s’améliore de plus en plus.

“Excellent recrutement du club et s’ils le vendent, ce sera beaucoup d’argent.

“Nous parlons de Kieran Tierney dépassant les 25 millions de livres sterling et vous ne pouvez pas voir qu’il serait moins que cela.

“J’espère pour le bien des Rangers qu’il restera, il apprend encore. Il a l’air d’être un super garçon et il a été fantastique dans le match européen.

“Nous espérons que nous pourrons voir Calvin Bassey dans un maillot des Rangers la saison prochaine, mais je ne serais pas surpris si c’est une guerre d’enchères pour lui.”