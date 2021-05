Calvert-Lewin a Everton prêt à écraser la course de la Premier League pour les places européennes

Everton a battu West Ham dimanche grâce au but de Dominic Calvert-Lewin. JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP via Getty Images

LONDRES – Everton a une chance réelle de réussir sa course tardive pour la qualification européenne si Dominic Calvert-Lewin a vraiment découvert sa touche clinique. Le joueur de 24 ans a remporté une victoire acharnée 1-0 contre les espoirs de la Ligue des champions West Ham United avec une finition aux yeux morts de sa seule vision claire du but de l’après-midi.

Leurs chances de s’écraser sur les places de la Ligue des champions semblent toujours faibles étant donné un écart de huit points par rapport à Leicester City, mais l’équipe de Carlo Ancelotti a un match en main et sera encouragée par la confrontation diabolique des Foxes, qui comprend des matchs contre Manchester United. , Chelsea et Tottenham Hotspur rythmés par la finale de la FA Cup. À tout le moins, Everton est fermement de retour dans la conversation pour une place en Ligue Europa grâce à Calvert-Lewin redécouvrant quelque chose comme la forme qui définissait le match plus tôt dans la campagne.

L’attaquant est devenu le premier joueur de Premier League à atteindre 10 buts cette saison en marquant un doublé lors de la victoire 3-2 d’Everton à Fulham le 22 novembre. 6 avant la contribution de dimanche au London Stadium.

C’est précisément le type d’arrivée qui a mis Calvert-Lewin dans le mélange pour jouer le rôle de doublure de Harry Kane lors de l’Euro 2020 retardé de cet été.Ben Godfrey a glissé une passe de la 23e minute derrière la ligne arrière des Hammers et Calvert-Lewin a montré une excellente force pour se défendre. au large de Craig Dawson et placez une finition basse de manière experte devant le gardien de but de West Ham, Lukasz Fabianski. C’était le premier tir du match d’Everton et son 16e but de la saison, égalant le total le plus élevé pour un Anglais au club depuis Tony Cottee en 1993-94.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Plus tôt dans la campagne, Ancelotti a fait des comparaisons quelque peu nobles entre Calvert-Lewin et un joueur autrefois sous sa direction, le grand Filippo Inzaghi de l’AC Milan, mais l’encourager à penser en ces termes a clairement eu un effet positif. Seuls Kane, Mohamed Salah (tous les deux 30 ans) et Bruno Fernandes (25 ans) ont marqué plus de buts en championnat que les 24 de Calvert-Lewin depuis qu’Ancelotti a pris la direction d’Everton en décembre 2019.

« C’est l’objectif d’un meilleur attaquant », a déclaré Ancelotti. « L’attaquant prépare le mouvement, se déplace au bon moment. C’était un but fantastique qu’il a marqué.

« Si nous ne gagnons pas, nous sommes hors du combat pour l’Europe, donc nous avions besoin d’un résultat ici, mais nous l’avons bien géré. »

West Ham a dominé la possession et aurait pu égaliser lorsque Vladimir Coufal a frappé à l’intérieur du poteau avec un premier tir du pied droit à 12 mètres, mais ils n’ont pas réussi un seul tir cadré tout l’après-midi et auraient en fait pu chuter davantage. derrière si Everton avait fait un meilleur usage de plusieurs contre-attaques menaçantes. Calvert-Lewin a bien fait de passer un ballon en profondeur à Seamus Coleman, mais il n’a pas pu obtenir un tir loin. Peu de temps après, il a été forcé à l’écart lorsqu’il a été envoyé sans faute et a dressé un superbe centre pour Joshua King, en tant que remplaçant quelques secondes plus tôt, pour frapper le poteau avec une tête à bout portant après avoir grimpé au-dessus de Coufal.

West Ham a cinq points de retard sur Leicester, et compte tenu de la confrontation susmentionnée des Foxes, David Moyes gardera l’espoir de pouvoir encore décrocher le plus improbable des succès en scellant une place parmi les quatre premiers, bien qu’il y ait eu un soupçon de résignation dans sa voix. après.

2 Liés

« Parfois, lorsque vous tirez pour les étoiles, vous oubliez ce que vous avez fait auparavant », a-t-il déclaré. « Si nous n’y arrivons pas tout à fait, tout ce que nous obtiendrons, nous le verrons comme un bon résultat. Ils n’ont pas dépassé mes yeux, peut-être aux yeux des autres. Le plus grand compliment que je puisse leur faire est qu’ils ont été compétitif à chaque match. «

Il est difficile d’échapper à la conclusion qu’ils s’essoufflent, ayant perdu trois au cours de leurs quatre derniers matchs avec une défaite contre Everton, reflétant celle à domicile contre Chelsea en ce sens que cela a pour effet supplémentaire de stimuler un rival direct. Ils sont également à court de joueurs, avec Manuel Lanzini et Aaron Cresswell forcés de se blesser ici. Ce fut une saison remarquable pour West Ham, mais ils boitent actuellement vers la ligne d’arrivée.

Moyes a choisi d’associer Lanzini à Tomas Soucek au milieu de terrain central dans ce qui représentait un mouvement offensif audacieux. Lanzini a travaillé le ballon avec une précision impressionnante, mais ce qu’ils ont gagné dans une plus grande invention, ils l’ont peut-être perdu dans la discipline de position. Lanzini a mis du temps à fermer Godfrey pour le ballon en profondeur qui a donné à Calvert-Lewin sa grande chance.

« Je pense que chaque match devient plus important à partir de maintenant jusqu’à la fin de la saison, donc nous devons simplement continuer à croire et entrer dans chaque match en essayant de gagner », a déclaré Calvert-Lewin à Sky Sports. « Ce match est terminé maintenant. Nous avons pris trois points et nous passons au suivant avec la même intensité, la même attitude. »

West Ham verra ses trois derniers matches contre Brighton & Hove Albion, West Bromwich Albion et Southampton comme une chance de se terminer en force. Mais ils ne possèdent pas le même élan qu’Everton commence à générer, ni un attaquant aussi vif que Calvert-Lewin.