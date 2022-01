Calum Chambers: Aston Villa signe le défenseur d’Arsenal pour un contrat de trois ans et demi | Nouvelles du centre de transfert

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

« J’ai l’impression d’avoir rejoint un bon moment et j’ai hâte de commencer et de tout donner. »

« C’est une excellente étape pour rejoindre le club. Le club prend de l’élan et c’est une période excitante pour être ici. Vous pouvez vraiment ressentir cela dans et autour du bâtiment. Vous pouvez sentir l’énergie autour de l’endroit.

« Le manager a très bien réussi aux Rangers. C’est un jeune manager passionnant et j’ai hâte de travailler avec lui.

« Pour moi, c’était une évidence de rejoindre un grand club. C’était la bonne chose à faire pour moi. C’est un grand club, c’est un club énorme. J’ai joué à Villa Park à quelques reprises et c’est un super stade avec un grand nombre de fans.

« C’est un endroit très excitant et tout le monde peut le voir de l’extérieur. Les choses se passent ici et ça va définitivement dans la bonne direction.

Chambers a déclaré au site Web du club d’Aston Villa: « C’est un club énorme et ils sont dans un grand moment en ce moment.

Son arrivée fait suite à celles de Philippe Coutinho, Lucas Digne et Robin Olsen alors que Steven Gerrard remodèle son équipe.

Le joueur de 27 ans, qui peut jouer à la fois en défense centrale et à l’arrière droit, a signé un contrat de trois ans et demi à Villa Park.

