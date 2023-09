Calph tire 80 au parcours de golf Ironwood | Actualités, Sports, Emplois

COWLESVILLE – Robert Calph a tiré la ronde des 80 au parcours de golf Ironwood pour remporter sa 60e victoire en carrière sur la tournée de la Travel League mercredi. Calph a devancé Josh Hilliker et John Waterman (81 chacun) d’un coup.

Joe Michalski et Jeff Nelson ont tous deux tiré 82 secondes. Calph et Dennis Gawronski Sr. sont à égalité pour le faible score des neuf premiers de 40, tandis que Waterman mène les neuf derniers avec 37. Calph est devenu le troisième golfeur à atteindre 60 victoires en carrière et, ce faisant, a également dépassé Mike Wolfe pour la neuvième place du classement général. -liste des points de temps.

Dans le B Flight, Gawronski a gagné au bris d’égalité contre Tom Destro et Ken Kaus. Le gagnant du C Flight était Pete Pinkoski. Jim Ellman Sr. a enregistré son premier aigle en championnat, marquant un coin pour un deux au 18e trou par 4. Jack Hood a réalisé un record personnel de 84. Le vainqueur du Bruce « Java » Le prix du commissaire Chrabasz a été décerné à Lou Polichetti.

Des birdies déliés ont été enregistrés par : A Flight — Calph (No.2), Adam Gornikiewicz (Nos. 6, 18), Hood (Nos. 10, 14), Hilliker (No. 16) et Waterman (No. 17) ; Vol B — Tom Destro (n° 3), Don Kujawa (n° 6, 10), Gawronski (n° 8, 17) et Ellman (n° 18, aigle) ; Vol C — Jaime Galarza (n° 4), Tim Walawender (n° 5, 8), Mike Willoughby (n° 7) et Dan Kaszuba (n° 16).

Les plus proches de l’épingle étaient : Calph (n°2), Gawronski et Tom Sacilowski (n°8, à égalité à 6 pieds 7 pouces), Nelson (n°13) et Waterman (n°17). Les gagnants du Steeplechase étaient : Christopher Michalski (A Flight), Destro (B) et Gary Haase (C).

Les gagnants des meilleurs points étaient : Gawronski (68), Calph et Waterman (42 chacun). et Hood, Gornikiewicz, Destro et Ellman (18 chacun). Leaders des points de la saison (sur 25 événements) : 1. Wolfe (445), 2. Sacilowski (434), 3. Hilliker (399), 4. Calph (384), 5. Ed Tofil (367), 6. Dave Franklin ( 365), 7. Dave Wallace (299), 8. Jeff Marsowicz (280), 9. Nelson (275), 10. Kaus (270), 11. Lenny Leszkowicz (261), 12. Destro (246), 13. Haase (244), 14. Dave Criscione (223), 15. Waterman (201), 16. Pinkoski (197), 17. Pat Weaver et Galarza (188 chacun), 19. Ellman (187) et 20. Kujawa (182). ).

Cette semaine, la ligue se rend à Girard, en Pennsylvanie, pour jouer « beau » Sur le parcours de golf du lac. Le premier groupe prend le départ à 10 heures. Les places sont limitées. Pour vous renseigner, envoyez un SMS ou appelez le 716-785-2291.







