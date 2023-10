Calmer une crise silencieuse

Bonjour, lecteurs de Quartz at Work !

Après que Mikael Cummings, un entrepreneur de 25 ans de Brooklyn, New York, a appris qu’il allait devenir père ce printemps, il a décrit un sentiment de frisson. Mais après son arrivée, l’enthousiasme a changé. Il est devenu anxieux, submergé par une peur qu’il n’avait jamais ressentie auparavant ; il redoutait le travail à son retour, sa confiance ébranlée. Les changements semblaient plus importants qu’une brume de nouveaux parents.

Lorsqu’il s’est confié à sa thérapeute, elle a suggéré que leur cause pourrait être une condition à laquelle il n’avait pas pensé. C’était une dépression post-partum.

À mesure que nous comprenons mieux la dépression post-partum (ou PPD), nos conversations se concentrent souvent sur les mères : comment reconnaître les symptômes, ainsi que comment trouver du soutien au travail et en dehors. Mais de nouvelles recherches révèlent que les pères peuvent également souffrir de PPD. Et les lieux de travail, des dirigeants et managers aux collègues et coéquipiers, voudront peut-être commencer à en prendre note.

« Les gens ne pensent pas vraiment aux hommes lorsqu’il s’agit de PPD, car il existe de nombreuses publications sur les déclencheurs hormonaux chez les femmes souffrant de dépression post-partum », a déclaré le Dr Katie Morel, psychologue clinicienne à New York. Mais les hormones ne sont pas la seule cause de la PPD, et d’autres facteurs peuvent également s’appliquer aux hommes. De plus, les symptômes peuvent se présenter différemment chez les hommes et chez les femmes, souvent avec plus de manifestations physiques (fatigue, insomnie, changements d’appétit) qu’émotionnelles.

Lorsqu’elle est négligée chez les pères, la dépression post-partum devient une crise silencieuse, la contributrice Brianna Holt écrit pour Quartz, une approche que les lieux de travail devraient également soutenir. D’une part, cela rend les congés familiaux et les prestations équitables encore plus impératifs. Lire la suite dans Quartz.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL DEVIENT PLUS VERT

Excellente nouvelle pour la planète : le secteur des emplois verts (par exemple celui des technologies climatiques ou des énergies renouvelables) connaît une croissance constante. Moins bonne nouvelle : le nombre d’emplois verts dépasse le nombre de travailleurs verts capables de les occuper.

Image: Quartz

L’industrie de l’énergie propre, qui comprend des projets tels que les véhicules électriques, les batteries durables ou l’énergie solaire, devrait créer des dizaines de milliers d’emplois aux États-Unis et en Europe. Les employeurs étant avides d’embaucher pour ces postes vacants, il est peut-être temps de commencez à verdir vos compétences.

INSCRIVEZ-MOI, COACH DE CARRIÈRE

Quiz pop : Le premier livre d’auto-assistance du XXe siècle – un guide pour la réussite professionnelle et la richesse – a été rédigé par lequel de ces professionnels ?

A. Un magnat du pétrole opulent

B. Un magnat de l’immobilier en plein essor

C. Un grand fondateur de moteurs

D. Un criminel de carrière capricieux

Les origines deIl faut penser pour devenir riche marquent les débuts d’une industrie lucrative : celle du coaching de vie. Mais comme l’explique la journaliste d’investigation Jane Marie, le coaching, qu’il soit professionnel ou autre, ne se résume pas à ce que l’on croit. D’une part, le coaching peut contenir de la poudre aux yeux. De l’autre, ça pourrait marcher pour toi.

NARCISSUS ÉTAIT SUR QUELQUE CHOSE

« Chaque leader devrait avoir une touche de narcissisme », écrit Diana Gasperoni, collaboratrice de Quartz, « et contrairement à la croyance conventionnelle, c’est le catalyseur qui permet aux gens d’avoir ce qu’il faut pour diriger efficacement. »

C’est une affirmation audacieuse de dire que ton patron devrait être égocentrique. Mais si vous gérez des personnes ou si vous vous lancez dans un projet plus visible, Gasperoni explique de manière convaincante pourquoi vous pourriez citer quelques traits de caractère de ceux qui sont impliqués, à condition que vous sachiez où tracer la ligne.

Pouvez-vous aimer être vu ? C’est un pro. Mais avez-vous besoin d’admiration pour cela ? Arrêtez-vous avant celui-là.

MÊME LES TRICOTEURS ORGANISENT LEUR

« Ils veulent s’installer dans une communauté dont ils ne se soucient même pas et prendre tout ce qu’ils peuvent. »

—Un article sur Indie Untangled, un blog pour les tricoteuses

Le domaine Knitting.com était en vente depuis plus d’une décennie. Mais lorsque deux profiteurs de la Silicon Valley l’ont récupéré pour gagner de l’argent, leur mépris pour ce métier a attiré l’attention des tricoteurs. Plutôt que d’accepter les nouveaux propriétaires d’entreprises dans leur communauté, les cercles de tricot numériques, en ligne pourums aux réseaux sociaux complets – s’est soulevé avec des protestations massives.

Leur révolte contre Knitting.com a ouvert la voie à d’autres groupes en ligne qui se sont regroupés contre leurs plateformes d’entreprise, de grèves organisées par les modérateurs de Reddit à boycotts menés par les vendeurs Etsy.

🧶 Julia Malleck de Quartz examine comment les communautés en ligne commencent à s’organiser comme des syndicats, et comment cela commence par les tricoteuses qui les ont affûtéeseir aiguilles.

VOTRE HACK DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les relations « rôle à rôle » peuvent vous aider à éliminer les véritables imbéciles des personnes qui font simplement leur travail. C’est un malentendu courant au travail : lorsque vous et un collègue avez tendance à être en désaccord, vous pourriez considérer votre conflit comme une question de motivation ou de personnalité. Elle est tellement négative, tu pourrais penser. Et il doit tout micro-gérer.

Lorsque vous vous retrouvez dans ces conflits, écrit le consultant en leadership Blair Glaser, reconsidérez-vous : remplissent-ils vraiment bien leur rôle ?

Ce changement de mentalité vous permet de comprendre ce qu’elle appelle les relations de rôle à rôle et vous aide également à prendre les conflits moins personnellement. Comme l’explique Glaser, quatre principes peuvent montrer la voie à suivre.

