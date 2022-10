Calmer Atanu Das met la déception des Jeux olympiques de Tokyo derrière lui et remporte l’or aux Jeux nationaux

L’archer olympien Atanu Das a mis fin à sa déception aux Jeux de Tokyo en remportant la médaille d’or en arc classique individuel masculin aux Jeux nationaux ici jeudi.

Pendant plus de deux mois après son échec à remporter une médaille à Tokyo, Atanu est parti en vacances, a parlé à sa femme Deepika Kumari de fonder une famille pour s’assurer qu’il y avait plus dans la vie pour eux que le simple tir à l’arc.

Il a changé son approche à l’entraînement et s’est même rendu dans différents endroits pour retrouver son rythme.

Jeudi soir, au Sanskardam Sports Complex près d’Ahmedabad, les tribulations de l’archer du Bengale occidental ont pris fin alors qu’il battait Gurcharan Besra des Services 6-4 en finale et hurlait comme un enfant.

« L’année à venir est très importante pour nous. Cette médaille d’or me rassure sur le fait que mes préparatifs sont sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez dire que je suis une version améliorée de moi-même. Thoda chillana kam jar diya hoon (J’ai arrêté de crier maintenant). Mais quand je fais quelque chose de grand, vous me verrez crier d’excitation.

Le joueur de 30 ans a réussi à relever la barre après avoir été verrouillé 4-4 avec Gurcharan. Il est venu avec deux 10 consécutifs et un neuf sur le troisième était suffisant pour décrocher le titre.

Atanu, qui avait perdu contre le Japonais Takaharu Furukawa du Japon à Tokyo, n’a pas pu rejoindre l’équipe indienne depuis lors et a également été exclu du programme Target Olympic Podium.

Bien que le joueur de 30 ans soit déçu de la façon dont les choses se sont passées après les Jeux de Tokyo, il a déclaré que les changements dans sa vie personnelle l’avaient également rendu beaucoup plus calme.

Atanu et Deepika Kumari attendent leur premier enfant en décembre de cette année et il est vraiment ravi de commencer cette nouvelle phase de la vie.

« Après avoir perdu aux Jeux olympiques, le fardeau était trop lourd à porter pour moi. Vous vous entraînez toute votre vie pour ce moment précis. Et puis quand on subit la défaite, surtout en sachant bien qu’on a été assez bon pour gagner une médaille, ça devient trop.

“Depika et moi avons essayé de neutraliser cela en nous concentrant sur notre vie personnelle”, a déclaré Atanu, ajoutant qu’il avait compris l’importance de rester calme et de ne laisser rien le submerger.

«Auparavant, j’étais affecté par les choses que les gens disaient. Pas tellement maintenant.

Depuis son retour à l’entraînement, Atanu a déménagé de Shillong à Kolkata via Pune et Jabalpur pour essayer de s’entraîner dans différentes conditions et s’est également concentré sur l’endurance et le renforcement de la force.

Il a également ajouté beaucoup plus de variété dans son programme d’entraînement pour éviter de le rendre monotone et pour le préparer aux matchs à élimination directe.

“C’est assez différent lorsque vous vous tenez sur cette ligne de tir pendant un match. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu », a-t-il déclaré.

Haryana a empoché le reste des médailles d’or – équipe masculine et féminine, double individuel féminin et mixte – pour dominer les épreuves classiques.

Leur équipe féminine a battu Jharkhand lors de la fusillade tandis que les hommes ont été battus par les services en finale.

Plus tôt, Sangeeta avait ouvert son compte pour la médaille d’or dans les épreuves classiques en battant Anishka Kumari Singh de Jharkhand dans la finale individuelle.

La combinaison de double mixte d’Akash et de Bhajan Kaur a ensuite battu Gaurav Lambe et Charuta Kamalapur du Maharashtra lors de la fusillade pour compléter le décompte des médailles d’or.

