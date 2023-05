Calme relatif au Soudan alors que le cessez-le-feu apporte un peu de répit aux combats

Des tirs d’artillerie ont pu être entendus dans certaines parties de Khartoum et des avions de guerre ont survolé mardi, ont indiqué des habitants, bien qu’un cessez-le-feu sous surveillance internationale semble avoir apporté un peu de répit après de violents combats dans la capitale soudanaise.

Des frappes aériennes nocturnes ont été signalées dans au moins une zone après le début du cessez-le-feu tard lundi, mais les habitants ont par ailleurs fait état d’un calme relatif.

La trêve a été convenue lors de pourparlers à Djeddah samedi après cinq semaines de combats acharnés entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires. Il est suivi par l’Arabie saoudite et les États-Unis et est destiné à permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.

Les deux pays ont déclaré mardi soir dans un communiqué conjoint que les préparatifs avaient commencé pour les opérations de secours humanitaire nécessaires d’urgence.

Des militants soudanais ont écrit à l’envoyé des Nations Unies au Soudan pour saluer l’accord de cessez-le-feu mais se plaindre de graves violations des droits humains contre des civils qui, selon eux, ont eu lieu alors que les combats faisaient rage et devraient faire l’objet d’une enquête.

Des groupes de volontaires qui ont été à l’avant-garde des efforts d’aide locaux dans la capitale se préparaient à recevoir des fournitures, bien qu’une grande partie de l’aide qui est arrivée à Port-Soudan sur la côte de la mer Rouge n’ait pas encore été distribuée alors que les agences attendent l’autorisation de sécurité, les militants et les travailleurs humanitaires ont déclaré.

Le groupe médical humanitaire MSF, qui gère des projets dans 10 États du Soudan, a déclaré qu’il y avait eu des violences dans certaines parties du pays, notamment dans plusieurs villes de la région occidentale du Darfour.

Le ministère soudanais de la Santé a déclaré dans un communiqué que les RSF avaient attaqué et occupé l’hôpital Ahmed Qassim à Bahri juste avant le cessez-le-feu et s’étaient postés dans un autre hôpital de Bahri, Alban Jadeed, mardi matin. RSF a accusé le ministère de la Santé de publier des « mensonges ».

L’accord de cessez-le-feu a fait naître l’espoir d’une pause dans une guerre qui a chassé près de 1,1 million de personnes de leurs foyers, dont plus de 250 000 ont fui vers les pays voisins.

« Notre seul espoir est que la trêve réussisse, afin que nous puissions reprendre notre vie normale, nous sentir en sécurité et retourner au travail », a déclaré Atef Salah El-Din, 42 ans, un habitant de Khartoum.

Bien que les combats se soient poursuivis lors des précédents cessez-le-feu, il s’agissait du premier à être formellement convenu à la suite de négociations et du premier à inclure un mécanisme de surveillance.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le mécanisme de surveillance serait « à distance », sans donner de détails.





Violations du cessez-le-feu

« Les pourparlers de Djeddah ont eu un objectif étroit. Mettre fin à la violence et porter assistance au peuple soudanais. Une résolution permanente de ce conflit exigera beaucoup plus », a déclaré Blinken dans un message vidéo.

La déclaration conjointe américano-saoudienne a déclaré que les deux factions soudanaises n’avaient pas respecté leurs engagements de ne pas rechercher d’avantage militaire dans les jours précédant le début de la trêve, et le comité de surveillance cherchait à vérifier les violations signalées depuis son entrée en vigueur lundi.

Les États-Unis feront pression sur les combattants pour « arrêter la violence lorsque nous verrons des violations du cessez-le-feu » et utiliseront des « outils supplémentaires » non spécifiés si nécessaire, a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller aux journalistes à Washington.

Depuis le début du conflit le 15 avril, des militants soudanais se sont plaints de bombardements et de frappes aériennes aveugles contre des zones résidentielles ainsi que de la prise de civils comme boucliers humains, d’exécutions extrajudiciaires, de tortures et de violences sexuelles.

MSF a déclaré que la violence, les pillages et les défis administratifs et logistiques avaient continuellement entravé les efforts pour accroître ses activités.

« Nous vivons une violation des principes humanitaires et l’espace de travail des humanitaires se rétrécit à une échelle que j’ai rarement vue auparavant », a déclaré Jean-Nicolas Armstrong Dangelser, coordinateur d’urgence de MSF au Soudan.

La crise exerce également une pression sur les voisins du Soudan.

Les réfugiés soudanais affluent au Tchad si rapidement qu’il sera impossible de tous les relocaliser dans des endroits plus sûrs avant le début de la saison des pluies fin juin, a déclaré mardi un haut responsable de la Croix-Rouge, signalant le risque d’une catastrophe.

(Reuters)