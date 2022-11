Calme et “imperturbable”: la femme de Salmon Arm fête ses 102 ans

La femme de Salmon Arm, Peggy Ashton, célèbre son 102e anniversaire cette semaine.

Jill Goward décrit sa mère Peggy, née le 12 novembre 1920, comme une personne paisible, “calme et inébranlable”.

« En tant que l’un de ses six enfants, je peux honnêtement dire que je ne me souviens pas l’avoir jamais entendue jurer, se mettre en colère ou garder rancune. Cela pourrait bien être le secret d’une longue vie », a déclaré Goward, notant que sa mère dirait que c’est parce qu’elle marche tous les jours.

« Même lorsqu’elle a connu certaines des journées les plus froides et les plus chaudes de la Saskatchewan, on pouvait la voir marcher. Dans le sud du Pays de Galles, où elle est née, tout le monde marchait.

« Cela faisait partie du fait d’être en vie. “La marche est bonne pour vous”, dira-t-elle. “Vous pouvez résoudre les problèmes du monde lorsque vous vous promenez.” Et “cinq fois le tour de ce bâtiment, c’est un mile”, promet-elle.

Goward a ajouté qu’Ashton a eu sa part de chutes et de casses, mais parvient toujours à remonter sur le cheval avec une détermination tranquille.

Goward a déclaré que la maison d’Ashton à Salmon Arm est une résidence confortable pour une vie indépendante, où sa mère dépend de quelques assistants très bons et attentionnés.

« Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants lui rendent visite aussi souvent que possible et elle attend avec impatience de recevoir des appels téléphoniques et du courrier à l’ancienne de leur part. Le monde des ordinateurs l’a dépassée et je ne crois pas que cela lui dérange du tout », a déclaré Goward, reconnaissante à sa mère d’être un modèle attentionné et aimant.

newsroom@saobserver.net

Bras de saumon