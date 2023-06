"Calme, attendu au magasin": Un réparateur de tronçonneuse accusé de meurtre à Mumbai

Le 4 juin, jour où Saraswati Vaidya, 32 ans, est soupçonnée d’avoir été assassinée par son mari Manoj Sane, 56 ans, près de Mumbai, l’accusée s’était rendue dans un magasin pour faire réparer une tronçonneuse coupe-arbre. La même tronçonneuse aurait été utilisée pour découper le corps de Saraswati.

NDTV s’est entretenu avec le propriétaire de Karthika Enterprises à Borivali, qui a déclaré que la chaîne de la tronçonneuse avait glissé et que Sane s’était rendu dans son magasin pour la faire réparer le 4 juin.

Interrogé sur le comportement de Sane lorsqu’il était au magasin, le propriétaire du magasin, qui a refusé de donner son nom, a déclaré: « Il n’avait pas l’air effrayé ou quoi que ce soit du genre. Il était calme et a attendu au magasin jusqu’à ce que la réparation soit terminée. . »

Le commerçant a également déclaré que la tronçonneuse avait peut-être été achetée dans son magasin plus tôt, lorsqu’il était absent. « Nous vendons des tronçonneuses comme celle que Sane avait. Il n’y avait pas grand-chose de mal avec la machine. Seule la chaîne avait glissé », a-t-il déclaré en hindi. Le propriétaire du magasin a déclaré qu’il n’avait repéré aucune marque sur la tronçonneuse lors de sa réparation.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait maintenant qu’il savait à quoi servait la tronçonneuse, le commerçant a déclaré qu’il s’inquiétait pour lui-même, car il devrait désormais se rendre au tribunal en tant que témoin chaque fois qu’il serait convoqué.

Les parties découpées du corps de Saraswati ont été retrouvées mercredi dans l’appartement loué par le couple à Mira Road après que des voisins ont alerté la police lorsqu’ils ont trouvé une puanteur fétide émanant de l’appartement.

La police a déclaré plus tôt dans la journée que Saraswati et Sane étaient mariés, mais a gardé ce fait caché en raison de la différence d’âge. Saraswati disait aux gens que Sane était son oncle maternel et qu’il possédait une filature à Mumbai.