Callum Wilson: Eddie Howe salue l’attaquant après que Newcastle ait battu Brighton pour se rapprocher de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Eddie Howe a réservé des éloges à Callum Wilson à la suite de la défaite 4-1 de Newcastle contre Brighton, affirmant que l’attaquant avait produit l’une de ses meilleures performances pour aider son équipe à se rapprocher d’une place en Ligue des champions.

Les Magpies n’ont plus besoin que d’une seule victoire sur leurs deux matches restants – à domicile contre Leicester lundi, en direct sur Sports du cielet à Chelsea le 28 mai – pour assurer un retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans.

Brighton poursuivait un égaliseur à St James ‘Park jusqu’à la 90e minute, lorsque Wilson a brisé le piège du hors-jeu de Brighton pour se précipiter sur le ballon traversant de Miguel Almiron et glisser une finition devant Jason Steele pour assurer les trois points.

Wilson a ensuite mis en place Bruno Guimaraes pour les quatrièmes instants de Newcastle plus tard, mais c’est l’intelligence tactique qui a le plus impressionné Howe après le match.

Parler à Sports du cielle patron de Newcastle a déclaré: « Il a été incroyable et je pense que sa performance était à la hauteur de l’une des meilleures que je l’ai vu jouer, uniquement d’un point de vue tactique.

« Il doit diriger la presse et celle sur laquelle nous rebondissons au départ. Il a continué jusqu’à la fin et son record de buts est excellent.

« Je suis ravi pour lui, c’est un joueur énorme pour nous et une grande présence dans le vestiaire. »

Wilson a 18 buts en Premier League cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur de Newcastle dans une campagne de Premier League depuis Alan Shearer il y a 19 ans.

Le joueur de 31 ans a atteint le sommet de sa forme au cours des dernières semaines de la saison, les 11 buts qu’il a marqués depuis début avril étant trois de plus que tout autre joueur.

Howe : La place de CL sera incroyable

Newcastle pourrait désormais sceller une place en Ligue des champions à domicile contre Leicester en difficulté lundi, Howe déclarant: « Ce serait incroyable. »

Cependant, l’ancien coach de Bournemouth a ajouté : « C’est la Premier League et nous ne tenons rien pour acquis. Leicester se bat à l’autre bout de la table et nous devons juste être à notre meilleur. »

Newcastle a dominé pendant les 45 premières minutes contre Brighton, perturbant constamment les tentatives de ses visiteurs de construire le jeu par l’arrière, et Howe a déclaré : « Je pensais que nous étions exceptionnels.

« Je pense que c’est vraiment nous à notre meilleur dans cette première mi-temps. Nous avons été implacables avec ce que nous avons fait et tout le mérite revient aux joueurs pour ce qu’ils ont donné physiquement.

« C’est très difficile de maintenir cela pendant tout le match. Lorsque Brighton a marqué, nous étions mûrs avec ce qu’il devait faire pendant cette période avant d’obtenir les buts tardifs.

« Je pensais que nous étions fantastiques dans les détails et les distances. Nous avons récupéré le ballon tellement de fois et nous étions juste frustrés [in the first half] nous n’avions pas marqué en jeu libre.

« Nous étions dépendants des balles arrêtées, mais au cours des premières mi-temps, nous étions ravis de la mi-temps. Les joueurs se sont très bien adaptés et nous avons été patients.

« La foule nous a aidés à franchir la ligne et le troisième but a été crucial. »

Course pour l’Europe Newcastle est troisième, quatre points au-dessus de Liverpool, cinquième, et obtiendra une place en Ligue des champions avec une victoire lors de ses deux derniers matchs.

Brighton est à huit points de Manchester United, quatrième, avec trois matchs à jouer, laissant leurs espoirs d’une place parmi les quatre premiers très improbables.

L’équipe de Roberto De Zerbi a un point d’avance sur Tottenham, septième, et a un match en moins, ce qui signifie que deux victoires lors de ses trois derniers matchs garantiront une place en Ligue Europa.

De Zerbi: Newcastle mérite le top quatre

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, parle à Sky Sports après la défaite 4-1 de son équipe à Newcastle



Roberto De Zerbi a déploré la longue liste de blessés de Brighton, mais a admis que Newcastle méritait sa victoire – et méritait de se qualifier pour la Ligue des champions.

Les Seagulls étaient sans Tariq Lamptey, Solly March, Joel Veltman, Jeremy Sarmiento, Jakub Moder, Adam Webster, Adam Lallana et Levi Colwill contre Newcastle, et De Zerbi a dit Sports du ciel: « Nous méritions de perdre le match.

« Je ne veux pas faire d’excuses. Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, nous méritions donc de perdre le match.

« Nous avons encaissé deux buts sur deux coups de pied arrêtés mais nous n’avons pas bien joué. Nous ne sommes pas restés dans les meilleures conditions, nous avons beaucoup de blessures, mais nous avons la possibilité de gagner dimanche.

« Nous savions que ce serait un match difficile mais nous sommes forts et nous préparerons le prochain match de la meilleure façon.

« Nous avons souffert physiquement contre Newcastle et il y avait beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué dans la dernière période, mais je n’ai rien à dire car nous savions que ce serait difficile.

« Il faut oublier ce jour et préparer le prochain match [against Southampton]. C’est un match très important devant nos supporters.

« Newcastle mérite de se qualifier pour la Ligue des champions. »