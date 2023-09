Callum Simpson peut aligner une bataille pour le titre britannique avec Jack Cullen s’il bat Germaine Brown sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Au cœur de Barnsley, un concurrent local se forge une réputation de redoutable super-moyen, et son nom est Callum Simpson.

A seulement 26 ans, ce prétendant invaincu est en quête de gloire et s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en s’apprêtant à affronter Germaine Browne au mythique York Hall de Londres le 30 septembre prochain. en direct sur Sky Sports.

Simpson, qui a enchaîné 12 victoires consécutives, est enthousiasmé par sa prochaine bataille avec Browne.

« C’est un grand combat pour moi », a-t-il déclaré Sports aériens. « Pour être honnête, je réclamais ce combat depuis un bon moment maintenant, surtout quand il avait le titre anglais.

« D’après ce que j’ai vu de lui, c’est un combattant passionnant, semblable à moi. Il ne recule pas vraiment, aime mettre la pression, lance beaucoup de tirs. Cela devrait être un combat passionnant. Ce devrait certainement être un combat convivial pour les fans. »

Simpson a scellé une victoire dominante aux points contre Boris Crighton



Après une série brûlante de neuf arrêts, Simpson a tenu la distance contre Boris Crighton en juillet et admet que la victoire par décision unanime lui a appris à rester calme au lieu de poursuivre imprudemment un KO.

Il a déclaré : « J’ai l’impression d’avoir dominé le combat. En y repensant, je me suis beaucoup précipité. Je n’ai pas vraiment changé de tactique. J’étais précipité. Je pense que parfois j’étais un peu trop rapide pour mon propre bien. .

« Parfois, je pense qu’au lieu de simplement m’asseoir sur mes tirs et de sélectionner plus de tirs simples, quand j’avais l’impression de le blesser, j’essayais simplement de le poursuivre au lieu de les mettre en place. J’ai réussi 10 bons rounds. C’est un super J’apprends le combat pour moi et je retire beaucoup de ce combat. »

Désormais, avec le goût de la victoire frais sur les lèvres, Simpson est plus motivé que jamais à poursuivre son ascension dans le monde de la boxe. Son prochain combat contre Browne est une étape cruciale vers cet objectif. Simpson ne se contente pas simplement d’être un héros local ; il vise à nettoyer la scène nationale et à s’imposer comme une force avec laquelle il faut compter sur la scène internationale.

Simpson a déclaré : « Je sais que les gens disent qu’on ne peut pas ignorer certains combats, et évidemment ce n’est pas le cas. Mais en fin de compte, je crois que je vais le battre. Si je bats Germaine, cela prouve ce que je suis. Je dis à propos de la scène nationale, que j’ai l’impression que je vais faire le ménage au niveau national et ensuite continuer à chercher des titres à partir de là.

« J’ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. C’est un bon test pour moi, surtout si je peux l’arrêter. Mais comme je l’ai appris lors de mon dernier combat, il ne faut pas trop se précipiter et courir après l’arrêt. Je vais adopter une approche différente cette fois, mais oui, ça devrait être un bon combat. »

Mais il ne s’agit pas seulement du combat du 30 septembre, il s’agit d’une situation plus large. Simpson a les yeux rivés sur d’autres titres et championnats dans un avenir proche.

Avec Jack Cullen arrachant les titres britanniques et du Commonwealth des super-moyens à Mark Heffron plus tôt ce mois-ci, Simpson estime qu’un combat peut maintenant être facilité et vise bientôt un combat potentiel pour ces ceintures.

« Je veux suivre la voie traditionnelle et remporter d’abord les titres nationaux », a déclaré Simpson.

« Je suis sûr que tout s’arrangera tout seul et que nous remporterons quelques titres. »

Image:

Simpson espère apporter un combat majeur au club de football de sa ville natale





Un rêve que Simpson tient à cœur est l’opportunité de se battre devant les fans de sa ville natale. Des discussions sont déjà en cours concernant un combat au stade Oakwell, domicile du Barnsley Football Club, l’année prochaine.

Il a déclaré : « Nous espérons pouvoir exposer à Oakwell l’année prochaine. Je dois juste continuer à faire ce que je fais. Je suis sûr que Boxxer y parviendra, si l’occasion se présente. »

« Organiser un véritable événement de grande envergure, avoir un cercle carré au milieu du terrain et attirer beaucoup de fans, c’est quelque chose de spécial. »