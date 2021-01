C’EST une star de Sin Callum Scott Howells a révélé ce que c’était de filmer ses scènes de sexe gay « folles et effrayantes ».

La nouvelle série torride de Channel 4 voit l’acteur de 21 ans jouer Colin dans le nouveau drame sur le sida de Doctor Who et Queer dans le rôle de l’écrivain folk Russell T. Davies.

Les scènes de sexe sont notoirement gênantes pour les acteurs et les équipes, mais les patrons ont embauché un « coordinateur de l’intimité » pour guider Callum.

Parlant de sa seule scène de sexe explicite, qu’il a filmée lors de son dernier jour sur le plateau, il a dit Actualités roses: « C’était fou. C’était quelque chose que je n’avais jamais fait.

« Je n’avais jamais simulé une scène de sexe auparavant. J’avais peur, mais nous avions des coordinateurs d’intimité incroyables qui étaient avec nous, en fait, tout au long du processus. »

Le coordinateur de l’intimité parle à l’acteur de tout, de l’endroit où il peut se toucher, jusqu’à l’endroit où il peut s’embrasser.

Ils chorégraphient la scène et sont présents pendant le tournage, bien que Callum ait déclaré qu’il n’avait pas besoin de leur aide lorsque les caméras tournaient.

Il a ajouté: «Même si j’allais à eux, je ne l’ai pas fait, mais même si j’étais inquiet dès le premier jour à propos de cette scène, je pourrais aller vers eux car ils étaient présents tout au long du processus. à propos du travail de ce jour-là, il s’agissait de tout le travail qui a précédé la journée.

« C’est un travail vraiment incroyable que font les coordinateurs de l’intimité. Ils s’assurent juste que tout le monde est à l’aise et que vous êtes capable de vous exprimer ensuite dans les domaines du personnage. Et je pense que c’est vraiment important. »

It’s A Sin, qui sortira ce soir à 21 heures, met également en vedette la chanteuse Years & Years Olly Alexander.

Le chanteur Years & Years joue dans le nouveau drame en cinq parties de l’ancien Doctor Who et Queer dans le rôle de l’écrivain folk Russell T. Davies qui se déroule dans les années 1980, lorsque le sida est devenu répandu.

Olly joue Ritchie Tozer, le garçon en or de sa famille qui est déterminé à garder ses secrets après avoir déménagé à Londres pour commencer une nouvelle vie en 1981.

Il est rejoint dans le casting par Keeley Hawes, Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Nathaniel Curtis et Lydia West.

Un synopsis pour la série se lit comme suit: « Des étrangers au début, Ritchie et ses copains Roscoe et Colin, ainsi que leur meilleure amie Jill, se retrouvent jetés ensemble et partagent bientôt les aventures de l’autre.

«Mais un nouveau virus est à la hausse, et bientôt leur vie sera testée d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée.

«Alors que la décennie passe, et qu’ils grandissent dans l’ombre du sida, ils sont déterminés à vivre et à aimer plus que jamais».