Callum McGregor: le capitaine du Celtic signe un nouveau contrat de cinq ans avec les champions écossais | Nouvelles du football

Le capitaine du Celtic Callum McGregor a conclu un nouveau contrat de cinq ans avec les champions écossais de Premiership.

Le joueur de 30 ans a rejoint l’académie des jeunes du club à l’âge de huit ans et a marqué 62 buts en 420 apparitions dans toutes les compétitions.

Depuis ses débuts en équipe première en 2014, McGregor a remporté 20 distinctions nationales, dont cinq triplés, et a joué sous quatre managers différents au cours de son impressionnante carrière au Celtic Park.

Le milieu de terrain a reçu le brassard après le départ de Scott Brown à Aberdeen en 2021.

Il est le troisième joueur du Celtic à conclure un nouvel accord à long terme après que l’attaquant Kyogo Furuhashi et l’ailier Daizen Maeda se soient engagés jusqu’en 2027.

McGregor a déclaré: « C’est incroyable de prolonger mon séjour au club. Comme je l’ai déjà mentionné, ce club signifie tellement pour moi et le succès que nous avons eu au cours des dernières saisons a cimenté cela.

« J’ai l’impression que le club est également dans un endroit formidable pour aller de l’avant, et quand ils sont venus et m’ont demandé de prolonger mon séjour, j’étais absolument ravi.

« Brendan [Rodgers] est un top manager et j’ai eu le plaisir de travailler avec lui auparavant et de voir ce qu’il a fait avec ce groupe de joueurs, en particulier un groupe jeune et affamé comme nous, et la façon dont il nous a fait progresser et nous a emmenés.

« Sa personnalité autour de l’endroit donne également un autre élan au bâtiment, donc le club est dans une position très forte.

Image:

McGregor a remporté 20 trophées avec le Celtic





« Nous avons fait un excellent travail au cours des deux dernières années, mais il est important que nous encaissions cela et que nous continuions à avancer car dans le football, vous devez toujours continuer à progresser et vous améliorer encore.

« Je veux juste que ça continue aussi longtemps que possible. J’ai déjà parlé de la confiance que les gars m’ont accordée dans ce club, et je veux le rendre à chaque fois que je vais sur le terrain. Ils ont été incroyable pour moi et pour ma famille. Cela m’a donné une vie merveilleuse et des souvenirs incroyables.

« Avec les fans du Celtic, ce que nous avons réalisé, ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours, et il n’y a qu’un seul endroit où je veux jouer au football et c’est ici. »

Image:

McGregor est au Celtic depuis 20 ans





L’entraîneur du Celtic, Rodgers, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour le club, pour les supporters et pour les joueurs, mais en tant qu’entraîneur, c’est très spécial d’avoir quelqu’un de cette qualité comme capitaine de l’équipe.

« Callum est un joueur tellement inspirant et je suis absolument ravi de retravailler avec lui.

« C’est un joueur immensément sous-évalué et ce n’est vraiment que lorsque vous travaillez avec Callum que vous reconnaissez vraiment les vraies qualités qu’il a, d’abord en tant que joueur parce que c’est la priorité, pour le développer en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne parce qu’il est un grand homme, et c’était génial de voir ce développement, depuis le moment où j’étais avec lui pour la première fois et maintenant je reviens quatre ans plus tard et je le vois évoluer encore plus.

Image:

Brendan Rodgers a hâte de travailler à nouveau avec McGregor





« A 30 ans, il a encore beaucoup à gagner et encore beaucoup d’améliorations à faire, et je sais qu’il a faim de le faire.

« Ce qui est le plus important, c’est qu’il soit là pour l’équipe. Il l’a toujours été et maintenant, en tant que capitaine du club, c’est un vrai leader désintéressé et pour moi, avoir quelqu’un qui dirige l’équipe comme ça et qui est mon entraîneur sur le terrain, c’est un grand privilège de travailler avec lui. »

Rodgers a également fait deux nouvelles recrues depuis son retour à Parkhead avec le milieu de terrain Odin Thiago Holm quitte Valerenga et l’ailier Marco Tilio en provenance de Melbourne City.

ailier portugais Jota a scellé un transfert de 25 millions de livres sterling au club saoudien d’Al-Ittihad tandis qu’Aaron Mooy a annoncé sa retraite du jeu.

