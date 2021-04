Callum Ilott participera aux essais de vendredi pour Alfa Romeo au Grand Prix du Portugal cette semaine et servira de deuxième réserve lorsque Robert Kubica aura d’autres engagements, a déclaré mardi l’équipe de Formule 1.

Le pilote de la Ferrari Academy Ilott, 22 ans, a terminé deuxième derrière Mick Schumacher au championnat de Formule 2 2020 mais, contrairement à l’Allemand qui est maintenant à Haas, n’a pas pu obtenir un siège en Formule 1.

Le Britannique a déjà testé avec une Alfa Romeo à moteur Ferrari et est également un pilote d’essai Ferrari.

«Son parcours dans la série junior a été impressionnant et il est sans aucun doute l’un des jeunes pilotes les plus talentueux à gravir les échelons», a déclaré le chef d’équipe Frédéric Vasseur dans un communiqué.

«Il a déjà travaillé avec nous, laissant à chaque fois une impression durable grâce à son éthique de travail et à ses bons retours, et je suis convaincu qu’il sera un ajout très positif à Robert Kubica, qui sera indisponible à plusieurs reprises en raison de son autre programmes de course. «

Ancien F1 le coureur Kubica, le seul Polonais à remporter un grand prix, participe cette saison à des courses de voitures de sport.

