Callum Hudson-Odoi de Chelsea s'ouvre sur une blessure nerveuse:

La star de Chelsea Callum Hudson-Odoi a, samedi, donné un aperçu de l’enfer des blessures qu’il a dû endurer la saison dernière.

Wide-man Hudson-Odoi, bien sûr, a enduré une autre campagne pour oublier la dernière fois.

Cela s’est produit comme une combinaison d’une nouvelle série de problèmes de forme physique et d’une compétition pour les places dans le tiers offensif, qui a abouti à ce que l’international anglais se soit vu accorder un maigre 11 départs en Premier League.

Hudson-Odoi, à son tour, est devenu une sorte d’homme oublié dans la configuration de Chelsea, sans aucun doute désespéré pour un mandat de rebond la prochaine fois.

S’exprimant dans une interview accordée au site officiel des Bleus, il n’est donc pas surprenant que le joueur de 21 ans, ce week-end, ait été attiré par ses efforts pour s’améliorer en vue de 2022/23.

Et CHO a poursuivi en mettant l’accent sur l’entraînement en force en pré-saison, en expliquant :

“Mon objectif principal cet été et tout au long de la saison est d’être plus fort. Il y a eu des moments dans la saison de l’année dernière où je courais avec le ballon et j’avais l’impression que je pouvais me faire exploser ou que je ne suis pas aussi fort que je le pensais.

“J’ai mis plus de muscle à l’entraînement pour m’assurer que je grossis, donc quand les adversaires arrivent, je sais que je suis assez fort pour les retenir, ou que je ne me ferai pas exploser et que je peux exploser eux à la place.

Peut-être encore plus intéressant, cependant, le talentueux attaquant a fourni un aperçu de la nature exacte de ses problèmes de blessure les plus récents.

‘C’était bizarre. C’était une chose neurologique où j’avais un nerf tordu dans le dos et qui traversait tout mon corps, il est donc devenu difficile pour moi de conserver mes muscles », a commencé Hudson-Odoi. “Il n’y avait pas vraiment de puissance dans mes jambes et tout était comme” woah “.” J’essayais de passer le ballon à 10 mètres mais je n’avais pas de puissance et je ne pouvais même pas le faire.

«Je pense que c’était aussi une chose post-coronavirus de décembre, ce que je ne pouvais pas croire car cela faisait si longtemps auparavant. Le problème a commencé avec mon Achille, puis j’essayais d’utiliser d’autres parties de mon corps pour le compenser, donc par exemple, quand je courais, je ne courais pas autant sur mes orteils parce que mon pouvoir d’Achille n’était pas si fort .

«J’essayais de trouver une autre façon de courir, puis cela a commencé à affecter mon dos, mais tout va bien maintenant. Mon Achille est à nouveau fort et mon dos est fort donc tout est parfait. C’est l’une de ces choses, mais je suis content d’être de retour et de retrouver toute ma puissance, ma force et ma vitesse, c’est tout ce que je peux souhaiter.

