Callisto, la lune de Jupiter, a du mal à expliquer de nombreux scientifiques spécialisés dans l’oxygène

Les quatre plus grandes lunes de Jupiter comptent parmi les mondes les plus fascinants du système solaire. Io est parsemée de volcans actifs et Europe cache un océan souterrain que beaucoup veulent vérifier pour la vie extraterrestre. Ganymède est la plus grande lune du système solaire et Callisto est l’objet le plus cratérisé du système. Callisto abrite également un mystère émergent : l’épaisse atmosphère de la lune contient une quantité surprenante d’oxygène, et les scientifiques ne savent pas pourquoi.

Les observateurs connaissent la présence d’abondantes molécules oxygène à Callisto pendant un certain temps, l’hypothèse de travail étant que l’influence de la puissante magnétosphère de Jupiter pourrait faire sortir des molécules d’eau, d’hydrogène et d’oxygène de la surface glacée de Callisto et les projeter dans l’atmosphère.

Mais lorsqu’une équipe de chercheurs a analysé les chiffres, ils ont découvert que le magnétisme de Jupiter ne pouvait pas expliquer entièrement la quantité d’oxygène moléculaire autour de Callisto.

« Il y a un énorme écart », a déclaré Shane Carberry Mogan, auteur principal d’un article sur les résultats. publié à la fin du mois dernier dans la revue JGR Planets. « Nous nous sommes écartés de quelque chose comme deux ordres de grandeur, voire trois ordres de grandeur. »

Pour le profane, cela signifie qu’il y a 100 à 1 000 fois plus d’oxygène moléculaire présent dans l’atmosphère de Callisto que ce que les scientifiques s’attendraient à trouver si la magnétosphère de Jupiter l’enlevant de la surface glacée était la seule source.

La découverte d’une telle quantité d’oxygène sur un monde extraterrestre peut sembler une aubaine pour la possibilité que Callisto puisse abriter la vie, mais le monde gelé est probablement beaucoup trop froid pour la vie telle que nous la connaissons. Cela dit, une quantité abondante d’oxygène pourrait être utile dans les générations à venir pour les explorateurs qui pourraient l’utiliser comme carburant et comme moyen de survie lors de leurs voyages dans l’espace lointain.

On ne sait pas exactement ce qui se passe à Callisto pour produire autant d’oxygène, mais Carberry Mogan espère mieux comprendre les processus actifs à la surface de la lune qui pourraient donner une explication ou des indices.

« La caractéristique la plus énigmatique de Callisto est probablement sa surface », a déclaré Carberry Mogan, chercheur postdoctoral en sciences planétaires à l’Université de Californie à Berkeley. « C’est censé être un corps glacé, mais quand vous le regardez, il s’agit principalement d’une surface sombre, d’une profondeur allant de quelques millimètres à plusieurs kilomètres. »

La question de savoir si la surface de Callisto est plutôt constituée de roche ou de glace reste à débattre. La matière sombre à sa surface pourrait également être riche en glace, fournissant une source abondante pour la mystérieuse quantité d’oxygène présente dans l’atmosphère.

Pour résoudre le mystère, Carberry Mogan se tourne vers les prochaines missions robotiques telles que Juice de l’ESA et Europa Clipper de la NASA, qui pourraient se rapprocher suffisamment de Callisto pour recueillir de nouvelles données susceptibles de faire la lumière sur le puzzle.

« C’est vraiment déroutant », a-t-il déclaré. « La prochaine étape consiste à comprendre pourquoi il y a cet écart entre la source [of oxygen] et l’observation. »