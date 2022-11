Call The Midwife perd deux personnages bien-aimés dans un spécial de Noël explosif

APPEL Les fans de la sage-femme sont sur le point de faire leurs adieux à deux nonnes bien-aimées lors d’un spécial de Noël émouvant.

Nonnatus House de Poplar ne sera pas la même sans le duo, que les fans chérissent.

Les fans de Call The Midwife feront leurs adieux à deux personnages très appréciés lors de la diffusion du spécial de Noël

La série réconfortante de la BBC sera à nouveau diffusée le jour de Noël

Alors que le spécial de Noël de Call The Midwife démarre, les téléspectateurs apprendront que sœur Hilda – une religieuse progressiste qui a déjà introduit des magazines interdits dans la résidence – a été appelée pour l’œuvre de Dieu.

Le personnage de Fenella Woolgar est une constante dans le drame réconfortant de l’est de Londres, qui se déroule maintenant dans les années 60, depuis 2012.

Pendant ce temps, l’adorable Sœur Frances, interprétée par Eleanor Bruccoleri, subira une douloureuse mésaventure la forçant à se retirer du combat.

La nonne novice tombe de son vélo alors qu’elle est en route pour aider à accoucher, tombe dans la neige et se blesse.

On lui prescrit une bonne dose de repos et d’air frais, sous la forme d’une pause hivernale en bord de mer, et ne revient pas pour le reste de l’épisode.

Le personnage d’Ella a rejoint le spécial de Noël en 2018.

Une source proche de l’émission de la BBC a déclaré: “Ella et Fenella sont en train de faire d’autres choses maintenant – mais cela ne signifie pas qu’elles ne reviendront pas à un moment donné. Ils nous manqueront tous les deux.

Pendant ce temps, l’épisode du jour de Noël de l’émission verra le retour de l’infirmière Franklin – et ses fiançailles avec le veuf Matthew.





L’année dernière, Helen George, qui joue l’infirmière Trixie, a parlé des horaires de tournage “intenses” de la distribution.

Après avoir pris une pause pour le tournage de son congé de maternité, elle est de retour – avec les fiançailles de Trixie qui s’avèrent être le parfait festif pour réchauffer le cœur.

Pendant ce temps, les religieuses continueront de surveiller la jeune Susan Mullucks dans le cadre de l’accent mis par le drame sur le scandale de la thalidomide.

Ils assisteront également une jeune femme enceinte qui a été jetée à la rue quelques instants avant d’accoucher.

Pourtant, il y a des acclamations typiques de Call The Midwife au milieu des intrigues déchirantes, avec un concert de chants de Noël voyant une foule de performances inattendues.

Cet été, les patrons ont taquiné le tournage de la nouvelle série de Call The Midwife avec une image des coulisses.

En août, les grands patrons derrière le drame médical très apprécié se sont rendus sur les réseaux sociaux pour annoncer que le tournage était terminé pour le spécial de Noël de cette année et qu’ils étaient à mi-chemin de la production de la 12e saison à venir.

Une photographie des coulisses montrait les enfants à l’écran du docteur Patrick Turner (joué par Stephen McGann).

La légende disait: “C’est cette période de l’année où Call the Midwife prend une courte pause au milieu du tournage pour donner à notre équipe qui travaille dur un repos bien mérité avec leurs familles.

“Les journées de tournage peuvent être très longues et les heures très inhospitalières – et donc notre production aime récompenser notre équipe avec une pause décente à mi-parcours afin qu’elle puisse revenir rafraîchie pour terminer la série.

“Lorsque nous revenons de nos vacances d’été, nous avons la dernière moitié de nos histoires à filmer, et nous ne terminerons qu’au début de l’hiver. Call the Midwife est vraiment un travail de quatre saisons ! »

Appelez les épisodes de la sage-femme sont disponibles pour regarder sur BBC iPlayer.

