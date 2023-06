Call the Midwife lance une mise à jour passionnante de la saison 13 – envoyant des fans fous

APPEL La sage-femme a publié une mise à jour passionnante sur sa 13e série – envoyant des fans fous.

Le drame médical de la période bien-aimée a attiré un public fidèle pendant son passage sur BBC One.

Bbc

Call the Midwife a publié une mise à jour passionnante qui a rendu les fans fous[/caption] Facebook

Les acteurs se sont réunis pour un dîner spécial alors que le tournage de la nouvelle série commence[/caption]

Il se déroule dans l’East End de Londres entre les années 50 et 60.

Appelez les fans de la sage-femme se sont retrouvés sans leur solution depuis la fin de la 12e série plus tôt cette année.

Mais les patrons de l’émission les ont rendus fous après avoir publié une énorme mise à jour sur la prochaine série.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les producteurs ont révélé que les acteurs se sont réunis alors qu’ils se préparent à tourner de nouveaux épisodes.

Écrivant sur Facebook, un porte-parole a déclaré: «Depuis la fin de la diffusion de notre tumultueuse saison 12 fin février, notre équipe intrépide a saisi l’occasion de se reposer, de se détendre ou de s’intégrer dans un travail théâtral rapide avant que le tournage ne recommence!

«Mais aujourd’hui a marqué une célébration importante – notre équipe s’est réunie dans un lieu somptueux du West End de Londres pour leur première réunion avant que les caméras ne tournent à nouveau et que les scripts ne tombent à travers les portes.

« Nous entendons dire que les producteurs ont organisé un merveilleux repas pour l’équipe – il y a eu des discours, beaucoup de rires et de nombreux câlins de retrouvailles! »

Le message était accompagné d’un cliché du casting alors qu’ils souriaient tous pour la caméra pendant leur dîner.

Réagissant à la nouvelle, un fan a déclaré: « Super spectacle, j’ai hâte de voir la prochaine série! »

Un deuxième a écrit: « J’adore, j’ai hâte qu’il revienne. »

« Enfin quelque chose de décent à regarder à la télévision », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Tous les bons acteurs, me divertissent bien, j’adore. »

La 13e série de Call the Midwife devrait commencer au début de l’année prochaine sur BBC One et iPlayer.

Bbc

Réagissant à la nouvelle, un fan a déclaré: « Super spectacle, j’ai hâte de voir la prochaine série! »[/caption] Bbc

Les fans ont vu Call the Midwife pour la dernière fois sur les écrans plus tôt cette année[/caption]