Call of the Wilde: le Seattle Kraken bat le Tricolore 8-2 dans un match embarrassant à domicile – Montréal

Les Canadiens de Montréal ont accueilli le Seattle Kraken mardi soir lors de la toute première rencontre entre Juraj Slafkovsky et Shane Wright sur la glace de Montréal.

Le face-à-face n’a toutefois eu aucune chance de s’intensifier puisque les Canadiens ont déclaré forfait après seulement 10 minutes, accordant quatre buts sans réponse.

Seattle a remporté une victoire de 8-2.

Chevaux sauvages

Évidemment, il n’y a pas grand-chose à aimer ici lors d’une soirée embarrassante, mais il y a quelques points positifs. Cole Caufield a encore marqué pour son neuvième but de la saison en 10 matchs. Caufield est désormais à égalité pour la tête de la ligue au chapitre des buts. L’objectif est de 40 buts. Vincent Damphousse est le dernier joueur des Canadiens à atteindre cette marque en 1994.

Le plus grand point positif, cependant, est que l’entraîneur-chef n’a pas passé la nuit à bouder que ses joueurs n’avaient pas atteint leurs objectifs. Il aurait été facile de rester là, dégoûté. Nous avons tous vu des entraîneurs principaux mijoter ou se désengager.

Martin St. Louis, au contraire, montait et descendait sur le banc encore plus que d’habitude. Chaque fois qu’il voyait une erreur ou un schéma qui ne lui plaisait pas, il se dirigeait vers ce joueur et lui disait comment mieux faire les choses.

Un éducateur sait que la meilleure façon d’acquérir des connaissances est de citer un exemple réel auquel on peut se référer rapidement. C’est un puissant renforcement lorsqu’il est frais dans l’esprit. La vidéo ajoute une autre couche de renforcement à l’apprentissage.

C’est ce qu’il faut faire avec une équipe aussi jeune. Cette reconstruction se situe à un stade où la répartition est probablement trop biaisée en faveur des jeunes par rapport aux vieux. Les joueurs plus âgés savent comment gérer un jeu et remporter une victoire. Les jeunes joueurs n’ont pas le sens du moment.

Cependant, c’est la construction actuelle. Ces joueurs sont tous doués. La plupart des jeunes sont des choix de première ou de deuxième ronde. Ils l’ont toujours compris à des niveaux inférieurs. Ils le découvriront ici.

Ils ont le bon coach qui leur enseigne le long chemin des schémas les plus difficiles à apprendre. Cela rapportera des dividendes. Martin St. Louis n’entraîne pas pour la médiocrité en 2024-2025, en prenant des raccourcis en cours de route. Il enseigne de manière à ce que le plafond soit finalement plus haut, après avoir appris les concepts les plus difficiles qui permettent de remporter des titres.

Partout dans la ligue, il existe un grand respect envers l’entraîneur-chef de Montréal. Soyez patient pendant qu’il travaille avec de jeunes joueurs.

Chèvres sauvages

Tout ce que l’on peut dire d’une soirée comme celle-ci, ce sont des thèmes que personne ne veut vraiment entendre. Il faudra beaucoup de temps avant que la plus jeune équipe de la LNH sache comment s’occuper des détails qui en feront un gagnant.

En défense, le vainqueur du trophée Norris du meilleur défenseur a en moyenne 28,3 ans. La ligne bleue de Montréal comptait quatre joueurs de 23 ans et moins face au Kraken. Dans certains cas, il leur reste huit saisons supplémentaires avant d’atteindre leur apogée.

Certaines nuits, ils auront l’impression de ne pas apprendre. C’est garanti qu’ils apprennent, car quand on n’a joué que 15 matchs dans la LNH, on est définitivement en train d’apprendre.

À l’heure actuelle, l’apprentissage commence par beaucoup moins d’observations de la rondelle dans leur propre zone. Les cinq Canadiens sur la glace ont la terrible habitude de regarder fixement le porteur de la rondelle, et non le joueur à qui il cherche à passer, qui est grand ouvert à maintes reprises.

Il semble peut-être approprié de se laisser aller ou d’abandonner Arber Xhekaj lorsqu’il cède la rondelle au quatrième but avec une passe douce. Il semble peut-être approprié d’être en colère contre Jayden Struble pour ne pas avoir marqué un but.

Ce n’est pas approprié parce que les attentes doivent changer, et elles doivent beaucoup changer. L’impatience envers un joueur de 21 ans ne va pas aider sa carrière. Abandonner un joueur qui n’a pas encore disputé 100 matchs dans la LNH est une formule infaillible pour être en colère parce qu’il l’a découvert ailleurs lors de son deuxième 100.

Cela va prendre du temps. Il va y avoir des nuits comme celle-ci. Habituez-vous-y. La reconstruction en est encore à ses balbutiements.





Une autre tendance troublante à laquelle il faut s’attaquer est celle du gardien de but Sam Montembeault. Après deux départs exceptionnels, il a franchement été mauvais. Son pourcentage d’arrêts est d’un peu plus de 0,800. Il est retiré des jeux. Les buts qu’il a accordés dans celui-ci étaient épouvantables. Il y a eu trois buts depuis le point – deux joueurs de 55 pieds qu’il a perdus d’une manière ou d’une autre.

Montembeault est tout ce qu’ils ont. Il n’y a pas de solution à court terme ici. Cayden Primeau ne semble pas non plus particulièrement fort. À long terme, la bonne nouvelle est que Jacob Folwer a une moyenne de .937 en quatre matchs au Boston College. Les initiés disent que Fowler sera un gardien de premier rang dans la LNH.

Il ne faut cependant pas abandonner Montembeault, mais il est certainement en difficulté en ce moment. Il se débat tellement que si on vous disait que les Canadiens ont réellement un avantage au niveau des buts attendus, vous ne le croiriez pas, parce que ce match était si mauvais.

C’est à quel point les gardiens de but ont décidé de celui-ci. Le Kraken en a marqué huit sur 21 tirs. Les gardiens du Canadien leur ont offert trois cadeaux. Les tireurs du Canadien se sont fait voler trois coups sûrs. Une raison de plus pour ne pas avoir trop de ScoreVision. Cela peut être trompeur. Du moins, quelque peu trompeur.

Cartes Wilde

L’une des clés du succès de Montréal cette saison est un deuxième trio qui peut s’améliorer considérablement. Après avoir terminé 31e, devant San Jose, pour les buts du deuxième trio la saison dernière, on espérait que le retour de Kirby Dach et l’arrivée de Patrik Laine enflammeraient le deuxième trio.

Même si cela n’est pas encore gravé dans le marbre, il y a peu de chances que cela se produise. Laine est absent jusqu’à la mi-décembre en raison d’une blessure au genou, et Dach a eu besoin de temps pour se remettre de son opération au genou. Dach s’effondre analytiquement avec seulement 30 actions d’objectifs attendus.

Peut-être que lorsqu’il se sentira mieux suite à la guérison de son genou, il pourra trouver de meilleurs chiffres. Cependant, il est également possible que cette équipe soit toujours à la recherche d’un autre centre de haut niveau.

Il se pourrait simplement que le futur top six de Montréal soit actuellement riche en ailiers et léger en centres. Parmi les six premiers figurent Nick Suzuki, Cole Caufield, Juraj Slafkovsky, Kirby Dach, Patrik Laine et Ivan Demidov.

Il n’y a qu’un seul centre garanti dans cette combinaison. Les talents ne manquent pas dans l’ensemble, mais le centre est bien plus exigeant en raison de toutes ses responsabilités défensives et du travail de transition nécessaire. Seule Suzuki a été capable de remplir ce rôle de manière cohérente.

L’œil pourrait être tourné vers Michael Hage pour l’avenir. Il connaît un excellent départ dans le Michigan, mais espérer que toutes vos réponses se trouvent dans le 21e choix au classement général est statistiquement improbable. Au 21e choix, un joueur spécial peut battre les probabilités, mais ce sont des probabilités pour une raison.

Un nom exclu est Alex Newhook. Les attentes étaient ici très élevées pour Newhook. Cependant, il n’est pas suffisamment impliqué dans ses minutes pour espérer pouvoir atteindre ce niveau. Les six meilleurs joueurs sont autour de la rondelle. Ils le chassent et le trouvent, puis en sont propriétaires.

En résumé : la chasse à un deuxième haut centre se poursuit. Il n’existe vraiment pas d’équipe de hockey en lice pour la coupe sans deux trios très fonctionnels marquant dans une fourchette de 90-100 pour la première ligne et de 60-70 buts pour la deuxième ligne.

Heureusement, la direction dispose d’options pour résoudre le problème. Le club peut se lancer sur le marché des agents libres. Il y a aussi le repêchage de l’année prochaine où les Canadiens pourraient avoir deux choix parmi les 15 premiers.

Les Canadiens ont presque une formation qui peut gagner à temps au poste d’attaquant, mais il est plus probable que le directeur général Kent Hughes ait un autre objectif à atteindre.

Brian Wilde, un écrivain sportif basé à Montréal, vous présente Call of the Wilde sur globalnews.ca après chaque match des Canadiens.