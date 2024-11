Call of Duty : revue des zombies de Black Ops 6

Remarque : cette revue couvre spécifiquement le mode Zombies dans Call of Duty : Black Ops 6. Pour nos réflexions sur les autres modes, consultez notre revue de la campagne solo ou notre revue multijoueur .

Vous êtes-vous déjà demandé comment nous sommes arrivés ici ? Pas dans un existentiel, « d’où venons-nous ? d’une certaine manière, mais plus précisément « comment un mode de survie coopératif unique dans un jeu vidéo qui mettait à l’écran des citations sur les horreurs de la guerre lorsque vous mouriez s’est transformé en ce? » 16 ans plus tard, il est difficile de concilier ce que le mode Zombies nazi original de 2008 Monde en guerre j’étais avec les scandaleux, Résident Mal 6 -Les zombies du festival de camp inspiré sont devenus. Je ne dis rien de tout cela de manière négative, remarquez ; La version de Black Ops 6 du mode est passionnante et unique grâce à de tous nouveaux mécanismes de mouvement, une bonne conception de la carte, des œufs de Pâques absolument meurtriers, de nombreuses armes vraiment absurdes et le retour glorieux du gameplay basé sur les tours. Les zombies ne sont plus ce qu’ils étaient dans World at War depuis un moment, et je me demande encore comment nous en sommes arrivés là, mais je ne me plains certainement pas du résultat final.

Découpons les entrailles sanglantes de cette chose, d’accord ? Le mode Zombies de Black Ops 6 propose deux toutes nouvelles cartes : Terminus, un complexe carcéral transformé en station de recherche biologique, et Liberty Falls, une petite ville de Virginie-Occidentale dont la tranche d’Americana pittoresque est sur le point de se tester contre The Worst Day. Jamais (spoiler : ça ne semble pas se passer bien pour l’Americana). L’histoire elle-même est une suite directe de la campagne Zombies de Black Ops Cold War en 2020, et si vous, comme moi, avez largement oublié ce qui s’est passé au cours des quatre années qui ont suivi, il ne semble pas y avoir beaucoup de tentatives pour vous rattraper. Cela signifie que vous allez entendre beaucoup de dialogues remplis de noms propres qui pourrait être des références importantes ou amusantes, mais au lieu de cela, je me suis dit « Je me souviens vaguement de cette personne », un peu trop souvent. Cela dit, il y a ici quelques rythmes d’histoire intéressants dont je ne peux malheureusement pas parler sans spoilers, et vous tirerez davantage parti de chaque carte si vous faites attention aux détails subtils.

Ce que nous avons dit sur le mode Zombies de Modern Warfare 3 La tentative de Operation Deadbolt de réanimer le mode Zombies de Call of Duty: Modern Warfare 3 en le fusionnant avec la machinerie de DMZ n’est pas toujours réussie, mais ce n’est pas une mauvaise idée en soi. Lorsque vous commencez à trouver les bonnes combinaisons de difficulté, de planification et de hasard, cela conduit à des moments amusants et intenses qui exploitent certaines des meilleures idées des deux. Mais ce qui est amusant ici est souvent compromis par le temps passé à chercher l’équipement nécessaire pour survivre aux ennemis intenses au centre de la carte, aux objectifs d’histoire très chargés et aux crashs qui peuvent tuer toute envie de jouer. L’Opération Deadbolt comporte de grands moments de batailles difficiles contre des monstres grossiers qui m’ont fait paniquer et effrayer, mais seulement si j’étais prêt à consacrer beaucoup de temps et d’efforts pour les réaliser. – Phil Hornshaw, 16 novembre 2023 Note : 6 Lisez la critique complète de Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies.

J’aimerais pouvoir dire la même chose pour le dialogue à mi-combat. Surtout, je voulais que les voix dans mon oreille (et les personnages que je jouais) se taisent. Ils ont ce que j’appellerai le problème des personnages de jeux vidéo modernes™, c’est-à-dire qu’ils parlent tous trop – d’autant plus que la moitié du temps, ils se contentent d’exprimer leurs pensées à voix haute. Je ne dis pas que chacun d’entre eux est une personne profondément ennuyeuse, en fin de compte peu drôle et outrageusement antipathique, mais je ne le suis pas. pas disant ça non plus. Leurs plaisanteries à mi-combat ressemblent à quelque chose de compilé à partir d’un film de Schwarzenegger écrit par ChatGPT – je ne m’attends pas à de la poésie ici, mais donnez-moi au moins des plaisanteries au niveau de Gears of War, vous savez ? Je n’entends que des lignes comme celle où quelqu’un se plaint de la façon dont les zombies les rendent si fous qu’ils « font bouillir leur pisse » ou du fait que nous avons besoin d’une serpillère pour nettoyer tous les cerveaux que nous éclaboussons partout tant de fois avant de vouloir. tournez plutôt mon arme vers mes alliés. Une partie est certes drôle – j’aime celle de Grey sur la façon dont elle voulait un rapporteur pour calculer un angle d’impact – mais la plupart du temps, c’est juste un peu là.

Mais tu sais ce qui est assez malade ? Le gameplay. Le plus gros changement ici est Omnimovement (Zombiemovement ?), la refonte complète par Black Ops 6 de la mécanique de mouvement de base de Call of Duty. Vous pouvez sprinter, glisser et plonger dans toutes les directions, voire enchaîner ces mouvements. Vous disposez également d’un mouvement complet à 360 degrés, ce qui signifie que vous pouvez faire des choses malades comme sprinter en arrière, effectuer un plongeon en retraite, faucher les zombies qui s’approchent de vous sous tous les angles, puis vous lever et continuer à avancer avant même qu’ils n’arrivent. fermer. Nous n’avons pas vu de mouvements de destruction de zombies comme celui-ci depuis Resident Evil 6, à l’exception de quelques suplex ici et là. (Cher Treyarch, veuillez ajouter des suplex. Amour, Will.) Même si Treyarch manque ce qui pourrait être le lay-up le plus simple après le lancement et introduit par le patch avec cela, ce que je veux dire, c’est que ceci ça fait du bienet j’aime ça. Cela dit, j’ai l’impression qu’Omnimovement est plus un ajout intéressant que quelque chose que vous utiliserez tout le temps, d’autant plus que les zombies deviennent plus nombreux dans les tours suivants.

Ce que je préfère dans le mode Zombies de cette année, ce sont les cartes.

Ce que je préfère dans les Zombies de cette année, ce sont les cartes elles-mêmes. Je préfère Liberty Falls à Terminus parce que je vibre avec ses zones plus ouvertes et les options de voyage uniques dont vous disposez, comme les tyroliennes extrêmement divertissantes qui vous permettent de zoomer de toit en toit. J’apprécie également sa structure plus traditionnelle consistant à « payer l’Essence pour ouvrir les portes et accéder à de nouveaux lieux » par rapport à la torsion de Terminus « restaurer l’alimentation des générateurs et les défendre contre les zombies afin que vous puissiez gagner la capacité d’ouvrir les portes », mais cela ne veut pas dire Terminus ça ne fait rien de cool. À un moment donné, vous devrez utiliser un petit radeau à moteur hors-bord pour vous aventurer vers les petites îles autour de la zone principale afin de passer à l’étape suivante du mode histoire alimenté par les œufs de Pâques de la carte. Même dans ce cas, vous n’échapperez pas aux zombies qui vous poursuivaient sur le continent. Lorsque mon équipe et moi avons atterri sur une plage, une horde de zombies est sortie de terre comme une bande de choux morts-vivants vraiment en colère, mais c’est la vie, n’est-ce pas ? C’est un mort-vivant ? Je ne parle pas français.

Ce que j’aime vraiment, ce sont les œufs de Pâques uniques à chaque carte. Le mode Zombies de Black Ops 6 vous permet de vous déplacer constamment, de débloquer de nouvelles zones et d’essayer de terminer la quête principale de cette carte à chaque tour. Cela signifie beaucoup courir pour sauver sa vie et essayer de gagner suffisamment d’essence (que vous obtenez en tuant des zombies) pour ouvrir la voie vers la zone suivante, acheter une nouvelle arme ou améliorer une arme que vous aimez lors d’un Pack-a-Punch. Machine, qui fait exactement ce à quoi elle ressemble. Découvrir les œufs de Pâques est le plus amusant. Vous avez bien sûr vos quêtes principales, comme résoudre les équations mathématiques dans le laboratoire scientifique de Terminus pour construire votre arme miracle (une arme incroyablement puissante dont vous aurez besoin pour progresser dans la quête principale) ou utiliser cette arme pour tirer des tentacules au plafond. vous avez invoqué pour retrouver le disque dur qu’ils ont mangé. Mais ce qui est vraiment amusant, ce sont les œufs de Pâques en option. Trouver toutes les chaussures de bowling à Liberty Falls et aller au bowling zombie, par exemple, ou tirer sur un crâne caché au sommet de l’église pour créer votre propre couverture de It’s Raining Men pour obtenir des ressources supplémentaires. Je ne veux pas gâcher tout cela, mais il y en a beaucoup, et ils sont tous amusants, certains d’une manière assez sauvage.

Mon seul reproche est que, pour faire des choses amusantes, vous devrez essentiellement besoin un groupe pré-construit. Tous les groupes de matchmaking avec lesquels j’ai couru n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient ou n’avaient pas envie de parler, notre capacité à progresser était donc limitée. Pour terminer la quête principale sur les zombies de Black Ops 6, vous devrez soit faire preuve de beaucoup de patience et être prêt à apprendre, soit savoir déjà comment le faire. Et je ne parle pas seulement des œufs de Pâques. Vous aurez besoin de savoir quels avantages, comme une vitesse accrue et des temps de rechargement plus rapides ou une santé améliorée, à acheter en premier auprès des machines à soda (et où se trouvent les machines, afin que vous puissiez éventuellement les récupérer toutes), quand emballer un punch. vos armes avec Essence et améliorez leur rareté avec Récupération, où acheter des améliorations d’armure, quels cadeaux Easter Egg conserver pour la fin du jeu, comment garder un seul zombie en vie à la fin d’un tour pour progresser plus facilement dans la quête principale, et beaucoup plus. Il y a beaucoup de mécanismes dans Black Ops 6, et vous devrez savoir comment en tirer parti… pour la plupart.

Apprendre à donner un sens à tout cela fait partie du plaisir.

Le seul que j’ai trouvé qui n’obtenait pas beaucoup d’effets dans mes courses étaient les Gogglegums, des bonbons à usage unique qui reviennent de Black Ops 3 et fournissent des bonus uniques pendant les matchs. Essentiellement, vous apportez un pack personnalisé dans les matchs, puis dépensez de l’essence sur les machines Gobblegum pour les obtenir en cours de match, bien que vous puissiez également les gagner. C’est une bonne idée, et il existe des Gobblegums puissants, comme Perkaholic, qui vous offre tous les avantages de la carte, ou Wonderbar, qui vous donnera une arme miracle garantie la prochaine fois que vous utiliserez une Mystery Box – mais mon équipe en général a estimé qu’il valait mieux dépenser de l’argent pour des avantages garantis plus chers, comme une mise à niveau Pack-a-Punch, plutôt que de parier sur les Gobblegums moins chers. Nous ne les avons pratiquement jamais utilisés. Je ne pense pas qu’ils soient mauvais en soi, je ne pense tout simplement pas qu’ils soient nécessaires non plus, étant donné tout ce à quoi vous avez accès et à quel point l’Essence peut parfois être serrée.

Ne vous méprenez pas : apprendre à donner un sens à tout cela fait partie du plaisir. Si vous avez déjà joué à Zombies, certaines choses viendront naturellement, mais cela nécessite beaucoup de coordination. Et si je n’ai pas ça, eh bien… d’après certains des groupes avec lesquels j’ai été jumelé, certaines personnes ne vont tout simplement pas s’amuser beaucoup. Treyarch prévoit de fournir plus tard une version facultative du mode, plus guidée et axée sur l’histoire, afin de préserver le caractère sacré de la chasse aux œufs de Pâques – qui désactivera les œufs de Pâques et les quêtes secondaires, mais j’aurais aimé que ce soit là maintenant, alors je l’ai fait. Je n’ai pas besoin de lancer les dés de mise en relation à chaque fois que mes amis sont occupés. Cependant, au moins toute progression de compte que vous gagnez dans Zombies est transférée au multijoueur si vous souhaitez faire une pause. Procurez-vous de nouvelles armes avant de vous lancer dans le matchmaking.

Oh, et si vous voulez faire la quête principale, vous feriez mieux d’y rester sur le long terme. Compléter une carte peut prendre des heures, même si vous le faites correctement, et vous ne pouvez pas sauvegarder votre progression à moins de jouer en solo – la première fois que j’ai terminé Liberty Falls, par exemple, cela a pris environ trois heures à notre groupe. ; nous faisions, certes, beaucoup de choses facultatives, mais cela reste un longue durée. Ainsi, pour une expérience optimale, il vous faudra une équipe, tous disponibles en même temps, quelques heures libres, et pour que rien ne se passe mal. Arriver à la fin d’une carte et mourir est déchirant, non pas parce que vous avez échoué, mais à cause du temps qu’il faut pour tout recommencer. Une nuit, nous avons parcouru la majeure partie d’une carte, sommes morts, puis… avons réessayé pendant une dizaine de tours avant de réaliser que nous étions épuisés et que nous devrions probablement reprendre les choses demain.

Il y a aussi quelques bugs ennuyeux. Parfois, je ne pouvais pas interagir avec des objets et mes coéquipiers devaient le faire pour que nous puissions progresser, ou essayer de choisir notre arme miracle laisserait toujours tomber le même pistolet Pack-a-Punch super amélioré au lieu du pistolet bon marché que nous voulions. abandonnez, sinon nous aurions des déconnexions ou des bégaiements en cours de match. Aucun grand jeu multijoueur ne se lance sans problèmes similaires, mais ils ne sont pas amusants de toute façon. Une fois, on n’arrivait même pas à sortir correctement d’un match. Heureusement, nous n’avons pas perdu de progrès, mais c’était quand même odieux.