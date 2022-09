De nouveaux jeux et mises à jour pour la célèbre franchise de tireurs militaires Call of Duty ont été présentés jeudi lors de l’événement Call of Duty: Next.

Modern Warfare 2, Warzone 2.0 et Warzone Mobile étaient au centre de l’émission. Les développeurs d’Infinity Ward ont analysé les nouveautés des futurs jeux, qui sont surnommés la prochaine génération de Call of Duty.

Une nouvelle bande-annonce pour Modern Warfare 2 présentait le mode multijoueur du jeu, montrant de nouvelles cartes, équipements et mécanismes qui feront également leur chemin vers Warzone 2.0. Cela inclut une vue à la troisième personne, des mouvements dynamiques et Gunsmith 2.0, qui permettra aux joueurs de personnaliser encore plus leurs armes préférées. En ce qui concerne l’équipement, les joueurs auront accès à un leurre gonflable pour distraire les adversaires, un outil DDoS pour prendre le contrôle de l’électronique des ennemis et une mine de forage pour éliminer quelqu’un qui campe à l’étage supérieur.

Modern Warfare 2, qui sera lancé en octobre, ajoutera de nouveaux modes, dont un mode Invasion 20 contre 20 qui permet de grandes batailles et propose des participants contrôlés par l’IA. Prisoner Rescue est un type de match à six contre six où les attaquants doivent trouver des otages et les faire sortir de la base. Il y aura également un nouveau mode raid composé d’équipes de trois joueurs qui nécessiteront un travail d’équipe exceptionnel et qui devrait sortir plus tard cette année.

Warzone 2.0 devrait être lancé le 16 novembre et aura une nouvelle carte Al Mazrah ainsi qu’un chat de proximité, qui permet aux joueurs de s’entendre tout en jouant, tant qu’ils sont à une certaine distance. L’espace de sécurité sur la carte appelé “cercle” verra également un changement dans Warzone 2.0. Il peut désormais se diviser en cercles plus petits, ce qui signifie que les joueurs se battront dans des zones plus petites au fur et à mesure que le match avance. DMZ est un nouveau mode à venir dans Warzone 2.0, avec des joueurs essayant d’extraire le butin d’une base contrôlée par d’autres joueurs et des combattants contrôlés par l’IA.

Warzone Mobile a fait ses débuts au salon et apportera l’expérience Warzone aux téléphones. Le jeu est conçu pour les commandes à écran tactile et possède la même carte de Verdansk que la Warzone d’origine. Il contiendra des armes, des séquences d’élimination et d’autres composants trouvés dans le jeu gratuit.

Modern Warfare 2 devrait être lancé le 28 octobre sur PS4, PS5, PCXbox One et Xbox série X|S pour 70 $. La bêta car le jeu commence sur les plates-formes PlayStation à partir du 16 septembre, puis sur les plates-formes Xbox et PC le 22 septembre, les personnes ayant précommandé le jeu obtenant un accès anticipé.

Warzone 2.0 devrait démarrer le 16 novembre sur PS4, PS5, PCXbox One et Xbox série X|S et est libre de jouer. Warzone Mobile devrait être disponible sur iOS et Android en 2023, avec une préinscription déjà disponible sur le Google Play Store.