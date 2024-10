Call of Duty : les téléchargements de Black Ops 6 génèrent une utilisation maximale d’Internet

Comcast se vante de ce qu’il appelle sa « plus grande semaine de l’histoire d’Internet », à laquelle il s’appuie. Call of Duty : Black Ops 6 téléchargements et flux de football du jeudi soir. L’entreprise affirme que Appel du devoir Le jeu, sorti le 25 octobre, représentait 19 % de son trafic global la semaine dernière.

Il n’est pas vraiment possible de quantifier cela davantage, étant donné que Comcast n’a fourni aucun chiffre précis, que ce soit sur le nombre de clients téléchargeant le jeu ou sur l’ampleur de leurs téléchargements. Entre 84,4 Go pour la version PlayStation et 102 Go pour l’édition PC Call of Duty : Black Ops 6 est, dans la grande tradition de Appel du devoir jeux, un gros téléchargement. Cela peut atteindre 300 Go si les joueurs choisissent de télécharger Guerre moderne II et III et tous les packs de contenu et langues associés, comme Activision expliqué en juin.