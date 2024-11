Call of Duty dépasse les 500 millions d’exemplaires vendus alors que Black Ops 6 devient la plus grande sortie de l’histoire de la franchise

Microsoft et Activision Blizzard ont partagé les premiers résultats de Call of Duty : Black Ops 6. Les sociétés ont également dévoilé les chiffres de l’ensemble de la franchise.

Call of Duty : Black Ops 6

Lors d’une Appel sur les résultats du deuxième trimestrele PDG de Microsoft, Satya Nadella, a annoncé que Call of Duty 6 : Black Ops était la plus grande sortie de l’histoire de la série. Voici les indicateurs clés :

Record de joueurs du premier jour et de nouveaux abonnés Game Pass ;

Le plus grand jeu Call of Duty jamais créé en termes de nombre total de joueurs et d’heures de jeu au cours du week-end d’ouverture de trois jours ;

Les exemplaires vendus sur PlayStation et Steam ont augmenté de 60 % d’une année sur l’autre, par rapport à Modern Warfare III de l’année dernière.

Comme dans le cas de MWIII, la société n’a pas divulgué les chiffres exacts de Black Ops 6. On sait que Modern Warfare II, lancé avant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, a généré 800 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours et a dépassé le milliard de dollars. marquer dans 10 jours. À l’époque, il s’agissait d’un record absolu pour la franchise, battant le précédent établi par Black Ops II.

Activision Blizzard également a déclaré au Washington Post que l’ensemble de la franchise Call of Duty s’est désormais vendu à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde. Les chiffres de chaque titre ne sont pas divulgués, mais cette nouvelle étape fait de CoD l’une des plus grandes IP de jeux vidéo de tous les temps.

Comme le montre le top 5 ci-dessous, Call of Duty n’est désormais derrière que la marque Mario de Nintendo :

Mario — 879,41 millions d’exemplaires ; Call of Duty – 500 millions d’exemplaires ; Tetris – 495 millions d’unités (la plupart sont des téléchargements mobiles payants) ; Pokémon- 480 millions d’exemplaires; Grand Theft Auto — 430 millions d’exemplaires, dont 200 millions d’unités de GTA V.

Lancé le 25 octobre, Call of Duty : Black Ops 6 a suscité un énorme intérêt parmi les joueurs. L’application principale Call of Duty HQ a culminé à plus de 300 000 utilisateurs simultanés sur Steam, battant le précédent versement premium de la série.

Cependant, les ventes physiques de lancement de Black Ops 6 au Royaume-Uni étaient inférieures de 10 % à celles de Modern Warfare III. En tant que responsable de GamesIndustry.biz Christophe Dring a souligné, « cela est presque entièrement dû à une baisse des ventes sur Xbox, qui était inévitable avec Game Pass. »