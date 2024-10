Call Of Duty: Black Ops 6 Zombies – Comment débloquer le coffre-fort à butin de Liberty Falls

Call of Duty : Liberty Falls de Black Ops 6 est peut-être une carte Zombies plus petite, mais elle contient encore quelques secrets à explorer. Un œuf de Pâques comprend l’accès à un coffre-fort verrouillé, qui contient des objets de butin aléatoires gratuits. Voici tout ce que vous devez savoir pour trouver, déverrouiller et utiliser le coffre-fort à Liberty Falls.

Comment trouver le coffre-fort

Coffre-fort bancaire d’épargne et de prêt

Le coffre-fort se trouve à l’intérieur du point d’intérêt bancaire de la carte appelé « Épargne et prêts », et vous pouvez accéder à cet emplacement en commençant par la barrière de gauche ou de droite de la carte. Les deux choix de chemin coûtent le même prix ici.

À l’intérieur de la banque se trouve une porte de coffre-fort verrouillée. Vous aurez besoin d’une combinaison pour déverrouiller et accéder à cet espace.

Comment trouver le code de déverrouillage du coffre-fort

La combinaison nécessaire au coffre-fort est dispersée sur des notes cachées trouvées autour de la carte. Vous devrez trouver les trois notes, qui vous donneront chacune deux chiffres pour le code à 6 chiffres.

Cette combinaison numérique va changer chaque matchvous devrez donc toujours inspecter les trois notes, mais les récompenses de butin valent vraiment la peine.

Emplacement du code bancaire

Ce premier morceau de code se trouve à l’intérieur de la banque. Vous trouverez une note sur le comptoir juste à l’extérieur de la salle des coffres.

Localisation de la bande dessinée

La deuxième pièce se trouve dans la boutique de bandes dessinées d’Ollie. Allez derrière le comptoir et faites face à la statue du super-héros, puis accroupissez-vous ou mettez-vous à plat ventre pour trouver une note cachée coincée dans une étagère.

Emplacement du comptoir de concession du bowling

La troisième pièce se trouve à l’intérieur du bowling. Allez au comptoir des concessions et la note se trouve sous un seau de bière. Tirez ou combattez le seau, et il disparaîtra pour révéler les chiffres finaux du code.

L’ordre indiqué ci-dessus est également le même que celui dont vous aurez besoin pour saisir les codes dans la serrure à combinaison du coffre-fort.

Comment utiliser le coffre-fort

Vous pouvez choisir d’entrer dans le coffre-fort à tout moment une fois que vous l’avez déverrouillé. Les zombies ne peuvent pas vous atteindre ici, vous aurez donc une pause de 40 secondes pendant que vous pillez le coffre-fort. Vous êtes expulsé une fois le temps imparti écoulé.

Vous serez récompensé par quelques points d’essence lors de votre première visite, mais vous souhaiterez rechercher des clés pour piller les ennemis. Ces clés sont souvent abandonnées par Manglers et Abominations, et elles sont disponibles dans diverses raretés. Ils sont utilisés pour déverrouiller les coffres de sécurité à l’intérieur du coffre-fort.

Objet clé de butin rare

Le butin que vous obtenez est aléatoire, mais cela vaut toujours la peine de déverrouiller le coffre-fort à chaque partie. Une clé verte (commune) m’a donné une série de victimes, une clé rare (bleue) m’a donné une arme aléatoire de la même rareté et une clé épique (violette) m’a donné une arme Ray Gun Wonder.

