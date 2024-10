Call of Duty: Black Ops 6 – Toutes les tactiques de lancement et mortelles

Alors que nous nous rapprochons de la sortie de Opérations noires 6, Activision fournit aux fans plus de détails sur ce que les joueurs peuvent s’attendre à voir, y compris le pool de tactiques et de mortels qui seront disponibles au lancement.

Peu importe ce que tu préfères Appel du devoir Le titre est qu’il présente un ensemble de tactiques et de morts. Il n’y a pas beaucoup de surprises quand il s’agit de ces équipements particuliers qui entrent en service. Opérations noires 6.

Plus de guides Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 – Toutes les mises à niveau du champ de lancement et comment les débloquer | Call of Duty: Black Ops 6 – Tous les scores de lancement et comment les débloquer | Call of Duty: Black Ops 6 – Toutes les armes de lancement et comment les débloquer | Call of Duty : Black Ops 6 – Tous les opérateurs de lancement et comment les débloquer | Call of Duty : Black Ops 6 – Tous les modes de jeu confirmés au lancement | Call of Duty : Black Ops 6 – Quels sont les délais de sortie mondiaux ? Répondu | Call of Duty : Black Ops 6 – Comment précharger sur Xbox, PlayStation et PC | Call of Duty : Black Ops 6 – Toutes les récompenses de campagne | Call of Duty: Black Ops 6 – Comment prendre un joueur comme bouclier de viande | Call of Duty : Black Ops 6 – Vos skins seront-ils conservés ? | Call of Duty: Black Ops 6 – Le système Prestige expliqué | Call of Duty : Black Ops 6 – Qu’est-ce que l’Omnimovement ? | Call of Duty : Black Ops 6 – Bonus et éditions de précommande |

Tous Opérations noires 6 lancer des tactiques et des létaux

Un total de huit tactiques et neuf mortels peuvent être débloqués lorsque vous atteignez un certain niveau de joueur.

Tactiques

Grenade à commotion cérébrale (Multijoueur et Zombies)

Grenade qui ralentit les mouvements de l’ennemi et vise vers le bas.

Disponible: Débloqué immédiatement

Grenade éclair (Multijoueur)

Grenade qui aveugle les cibles pendant un certain temps.

Disponible: Débloqué au niveau du joueur 6

Caméra espion (Multijoueur)

Marquez les ennemis et les équipements hostiles ainsi que les scores de votre équipe.

Disponible: Débloqué au niveau du joueur 12

Grenade fumigène (Multijoueur et Zombies)

V

Un écran de fumée qui bloque la vision et les systèmes de ciblage automatisés.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 17

Alarme de proximité (Multijoueur)

Deux alarmes collantes qui sonnent et clignotent lorsqu’un ennemi est à proximité. Les alarmes déclenchées s’affichent sur les mini-cartes alliées.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 23

Tir stimulant (Multijoueur et Zombies)

Stimulation de combat qui guérit les blessures et rafraîchit le sprint tactique.

Disponible: Débloqué au niveau 30 du joueur

Grenade leurre (Multijoueur et Zombies)

Grenade qui simule des bruits de pas et de coups de feu pour confondre les ennemis.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 35

Charge de choc (Multijoueur et Zombies)

Piège électrique qui adhère aux surfaces et étourdit les ennemis en les électrocutant.

Disponible: Débloqué au niveau du joueur 42

Mortels

Grenade à fragmentation (Multijoueur et Zombies)

Grenade cuisinable.

Disponible: Débloqué immédiatement

Grenade collante (Multijoueur et Zombies)

Une grenade collante avec une mèche temporisée.

Disponible: Débloqué au niveau du joueur 9

C4 (Multijoueur et Zombies)

Explosif collant avec un grand rayon de dégâts. Faites exploser à distance avec votre bouton d’équipement mortel. Appuyez deux fois sur votre bouton Interact pour une détonation rapide.

Disponible: Débloqué au niveau du joueur 14

Grenade thermique (Multijoueur et Zombies)

Crée un grand nuage de carburant-air qui explose après un certain temps.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 21

Grenade à impact (Multijoueur et Zombies)

Grenade de précision qui explose à l’impact.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 26

Molotov (Multijoueur et Zombies)

Une arme incendiaire qui crée une zone de flammes.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 32

Piège à explosion (Multijoueur et Zombies)

Un engin explosif posé explose lorsque les ennemis s’approchent.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 41

Frais de forage (Multijoueur)

Charge explosive qui s’enfonce dans une surface et explose, endommageant les ennemis de l’autre côté.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 50

Hache de combat (Multijoueur et Zombies)

Hache de lancer qui rebondit sur les surfaces et tue les ennemis d’un seul coup.

Disponible: Débloqué au niveau de joueur 53

V

Les tactiques, les mortels et bien plus encore peuvent être ajoutés à vos chargements lorsque Opérations noires 6 arrive dans les magasins Xbox, PlayStation et PC le 25 octobre 2024.