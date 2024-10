Call of Duty: Black Ops 6 – The Rook Safe Code : Guide de puzzle et solution

Le premier coffre-fort que vous rencontrerez dans la campagne Call of Duty : Black Ops 6 se situe lors de la mission principale, The Rook : Arrival, et vous devrez résoudre la combinaison de codes du coffre-fort pour l’ouvrir. Dispersés autour du refuge se trouvent une série d’indices et d’énigmes qui vous mèneront éventuellement à un enregistrement radio révélant la combinaison. Le coffre-fort est logé dans une chambre au niveau supérieur de la planque.

Dans ce guide, vous obtiendrez une procédure pas à pas et des solutions pour résoudre chaque énigme afin d’ouvrir le puzzle sécurisé The Rook dans Call of Duty: Black Ops 6.