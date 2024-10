Call of Duty : Black Ops 6, StarCraft et bien plus arrivent sur Xbox Game Pass

Call of Duty : Black Ops 6 est le premier jeu de la célèbre franchise de tir Activision Blizzard à sortir après avoir été acheté par Microsoft en 2023. Les abonnés Game Pass Ultimate pourront jouer à ce jeu le jour même de son lancement, et les abonnés pourront pour jouer bientôt à d’autres jeux populaires comme StarCraft et StarCraft 2.

Xbox Game Pass Ultimate – un choix du prix CNET Editors’ Choice – propose des centaines de jeux auxquels vous pouvez jouer sur votre Xbox Series X, Series S, Xbox One et PC ou appareil mobile pour 20 $ par mois. Un abonnement vous donne accès à une vaste bibliothèque de jeux, avec de nouveaux titres comme Call of Duty : Modern Warfare 3 ajoutés chaque mois, ainsi que d’autres avantages, tels que le multijoueur en ligne et des offres sur les titres non Game Pass.

Voici tous les jeux Les abonnés Game Pass pourront bientôt jouer, et voici les jeux que Microsoft a ajoutés au service plus tôt en octobre.

South Park : le fracturé mais entier

Disponible: 16 octobre

Des esprits tordus de Trey Parker et Matt Stone vient une aventure RPG au tour par tour se déroulant dans la petite ville de montagne emblématique, tranquille, redneck, podunk et White trash. Vous êtes le petit nouveau du quartier et vous êtes plongé dans un jeu de deux factions de super-héros qui se battent pour créer leur propre franchise médiatique. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, les super-héros découvrent un complot visant à accroître la criminalité dans la ville, les mettant en conflit avec des ninjas, des élèves de sixième et des membres de la population âgée locale.

Comté de beignet

Disponible: 17 octobre

Le jeu de puzzle physique basé sur une histoire est de retour sur Game Pass plus d’un an après que Microsoft l’ait supprimé. Vous incarnez un trou dans le sol chargé de consommer des objets à chaque étape. C’est similaire au jeu Katamari Damacy, mais au lieu de pousser une balle pour collecter des objets, vous mangez tout ce qui est en vue – ce qui est par hasard ce que j’ai fait lorsque j’ai visité un magasin de beignets l’autre jour.

MechWarrior 5 : Clans

Disponible: 17 octobre

Entrez dans un robot imposant et frayez-vous un chemin à travers la galaxie dans le dernier opus de la série MechWarrior. Votre territoire est envahi dans ce jeu et vous dirigez une escouade de cinq autres pilotes mécaniques pour repousser l’invasion. Ce n’est cependant pas un jeu de course à pied. Vous devrez coordonner vos mouvements avec d’autres unités pour créer les opportunités parfaites d’attaquer.

Call of Duty : Black Ops 6

Disponible: 25 octobre

Nous sommes au début des années 1990, la guerre froide est terminée et les États-Unis sont la seule superpuissance dans le dernier opus de la célèbre franchise de jeux de tir. Alors que la plupart des gens s’intéressent au Moyen-Orient, un groupe clandestin a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA. Désormais, votre équipe, dirigée par le personnage de Black Ops Frank Woods, est pourchassée par l’armée.

Une fois que vous avez parcouru la campagne, vous pouvez affronter d’autres joueurs en multijoueur en ligne ou faire équipe avec eux pour repousser les hordes de zombies.

Call of Duty : Modern Warfare 3 (nuage)

Disponible: 25 octobre

Le premier jeu Call of Duty à débarquer sur Game Pass depuis l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft en 2023 arrive sur Xbox Cloud Gaming.

Dans ce jeu de tir à la première personne redémarré, vous pouvez continuer l’histoire de Call of Duty: Modern Warfare 2 alors que vous et une équipe de membres des forces spéciales tentez de retrouver un terroriste ultranationaliste. Vous pouvez également affronter des hordes de morts-vivants dans le mode de jeu zombies ou défier vos amis en mode multijoueur. Avec le Reporter fonctionnalité, vous pouvez transférer une grande partie de votre contenu et de vos progressions d’armes de Modern Warfare 2 vers ce jeu, et tant que vous disposez d’un compte Activision, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur différentes plateformes.

Call of Duty : Warzone (nuage)

Disponible: 25 octobre

Le jeu Battle Royale gratuit Call of Duty arrive sur Xbox Cloud Gaming. Ce jeu peut prendre en charge d’énormes cartes contenant jusqu’à 150 joueurs dans un seul match – de nombreux jeux similaires peuvent prendre en charge 100 joueurs. Alors, où que vous soyez physiquement, préparez-vous à vous rendre virtuellement et à vous battre sur des cartes comme Verdansk et Rebirth Island.

Cendré

Disponible: 29 octobre

Microsoft ramène ce RPG d’action coopératif sur Game Pass près de cinq ans après l’avoir supprimé du service. Dans ce jeu, vous cherchez une maison dans un monde sans soleil et votre quête vous met en contact avec d’autres personnages et monstres. La manière dont vous les gérerez – les combattre, travailler avec eux ou les ignorer – dépend de vous.

Île morte 2 (PC)

Disponible: 31 octobre

Juste à temps pour Halloween, vous pouvez joue à ce jeu de survie zombie sur votre PC quelques mois après que les joueurs sur console Xbox et cloud aient pu y jouer. Dans ce titre, vous et votre groupe de survivants cherchez un moyen de sortir des rues infestées de zombies de Los Angeles. Mais tout n’est pas sombre. L’humour noir de ce titre sanglant rappelle des films comme Zombieland et Tucker et Dale vs. Evil, alors ne soyez pas surpris si vous riez intérieurement en balançant une chauve-souris sur la tête d’un zombie.

StarCraft : Remasterisé (PC)

Disponible: 5 novembre

Découvrez le jeu de stratégie en temps réel de science-fiction original mis à jour de Blizzard pour la première (ou la énième) fois. Vivez la bataille entre les Terrans, les Protoss et les Zergs avec des graphismes et un son améliorés. Cette édition comprend également l’extension StarCraft : Brood War. Assurez-vous simplement de ne pas vous laisser submerger par une ruée zerg.

StarCraft 2 : Collection de campagne (PC)

Disponible: 5 novembre

Une fois que vous avez joué au StarCraft original, replongez dans la bataille galactique avec cette suite populaire. En plus de la campagne originale, cette édition du jeu comprend également les extensions Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void et Nova Covert Ops, vous offrant de nombreuses batailles et scénarios à réaliser.

Les jeux quitteront bientôt le Game Pass

Alors que Microsoft ajoute ces jeux au Game Pass, il en supprime également cinq autres le 31 octobre. Cela signifie que vous avez encore du temps pour terminer votre campagne ou toute quête secondaire avant de devoir acheter ces jeux séparément.

Détective grenouille : tout le mystère

Coups de tête

Inkulinati

Montagnes solitaires : descente

Marché nocturne de Mineko

