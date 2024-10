Call of Duty Black Ops 6 proposera AMD FSR 3.1 et FSR Frame Generation au lancement

Activision a confirmé aujourd’hui que COD 6 Black Ops comportera FSR 3.1 au lancement. Cela inclut également FSR Frame Generation, ce qui signifie essentiellement que les joueurs pourront utiliser Frame Generation avec d’autres technologies de mise à l’échelle. Il convient de noter que la version bêta de COD Black Ops 6 comprend déjà Intel XeSS, NVIDIA DLSS et FSR 3.0, la nouvelle est donc que FSR sera mis à jour vers FSR 3.1.

AMD FidelityFX Super Résolution

AMD FidelityFX Super Resolution 3 transforme votre expérience de jeu avec des fréquences d’images plus rapides et plus réactives dans Black Ops 6 grâce à la mise à l’échelle temporelle de super résolution et à la génération d’images avancée.

Technologies avancées de génération de trames

La bascule FSR Frame Generation trouvée dans vos paramètres graphiques vous permet d’activer la génération de trames, ce qui augmente considérablement votre fréquence d’images et fonctionne de manière transparente avec d’autres solutions de mise à l’échelle.

Affûtage adaptatif du contraste (CAS) AMD FidelityFX

Un curseur de netteté au-dessus peut aider à apporter plus de détails aux bords des armes, des joueurs et des environnements.

AMD FSR 3.1 est compatible avec une large gamme de cartes graphiques d’AMD et d’autres fournisseurs, offrant une qualité d’image de mise à l’échelle exceptionnelle et des améliorations considérables des performances lors des jeux en 4K ou 1440p.