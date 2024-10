Call Of Duty: Black Ops 6 préchargement et horaires de lancement détaillés

Alors que Call of Duty : Black Ops 6 approche à grands pas, Activision a dévoilé les horaires de préchargement et de lancement du FPS. Toutes les plateformes peuvent commencer à précharger le jeu le lundi 21 octobre, tandis que les heures de lancement varieront un peu selon les systèmes.

Par exemple, le blog Call of Duty note que Black Ops 6 sur le Microsoft Store PC sera « déployé au niveau régional le 24 octobre entre 4 h 00 et 23 h 00 HP ». Pendant ce temps, sur Steam et Battle.net, l’heure de lancement officielle du FPS est 21 h HP le 24 octobre, soit minuit HE (techniquement le 25 octobre). Les joueurs PlayStation et Xbox tombent dans le même panier que le Microsoft Store, avec un horaire régional compris entre 4 h HP / 7 h HE et 23 h HP / 2 h HE.

Call of Duty : heures de lancement de Black Ops 6

Xbox / PC Microsoft Store – de 4 h 00 à 23 h 00 (heure du Pacifique) le 24 octobre selon la région

PlayStation – de 4 h 00 (heure du Pacifique) à 23 h 00 (heure du Pacifique) le 24 octobre selon la région

Steam et Battle.net – 21 h HP le 24 octobre / Minuit HE le 25 octobre

Le blog Call of Duty a partagé ce graphique pour mettre en évidence le préchargement de Black Ops 6 et le calendrier de lancement pour diverses plates-formes.

Call of Duty : temps de préchargement de Black Ops 6

Toutes les plateformes – 9 h HP / midi HE le 21 octobre

Aucune taille de fichier de préchargement n’a été officiellement partagée par Activision. Cependant, selon CharlieIntel sur Xla taille de la campagne de Black Ops 6 sur PS5 sera nettement plus grande que ce qui est requis sur PS4. Le premier pack de campagne pour PS5 fera environ 16,4 Go, le deuxième pack arrondissant à 20 Go. Pendant ce temps, les deux mêmes packs pour PS4 équivaudront respectivement à 1,5 Go et 15,9 Go. Quant au téléchargement multijoueur, cette information n’est pas encore disponible pour PS5, alors que la PS4 affiche apparemment un téléchargement de 12,1 Go. Soit dit en passant, aucun des deux systèmes n’a affiché de données de préchargement pour les zombies.

Call of Duty: Black Ops 6 sera lancé le 25 octobre et ce sera l’un des jeux les plus importants jamais sortis sur le Xbox Game Pass dès le premier jour. Le FPS sera disponible sur le service d’abonnement pour les joueurs PC, console et cloud dans le cadre du plan premium Ultimate et du PC Game Pass.

Pour ceux qui sont intéressés par la campagne, GameSpot propose jusqu’à présent un explicatif de l’histoire de Black Ops pour se mettre au courant. Étant le sixième opus de la sous-série, les choses peuvent devenir un peu compliquées pour les joueurs. De plus, il est important de savoir qu’une connexion Internet sera nécessaire pour jouer à la campagne dans Black Ops 6.

Après le lancement, le développeur Treyarch a annoncé que la carte multijoueur emblématique Nuketown sortirait le 1er novembre pour Black Ops 6. De plus, le studio et Activision s’engagent à continuer de réprimer les discours de haine avec le jeu.