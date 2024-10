Call of Duty : Black Ops 6 pourrait augmenter le nombre d’abonnés au Game Pass de 2,5 millions à 4 millions

Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 dans Game Pass nuirait aux ventes du jeu, mais verrait des millions d’abonnés affluer vers le service Xbox, selon des analystes de premier plan.

Cependant, le véritable succès ne sera pas connu immédiatement, car cela dépendra de la capacité de Xbox à conserver ses abonnés au service dans les mois qui suivront le lancement du jeu.

Le patron de Wedbush, Michael Pachter, estime que l’intégration de Call of Duty dans Game Pass pourrait entraîner jusqu’à six millions de ventes perdues, sur la base de l’idée que 25 % des abonnés Game Pass auraient pu acheter le jeu de toute façon. Cependant, il ajoute que cette décision pourrait conduire entre trois à quatre millions de personnes à s’inscrire au Game Pass pour accéder au titre.

« Bien dans l’ensemble pour Microsoft et pour les consommateurs », nous a-t-il déclaré. « Mais le titre dira ‘Les ventes de Call of Duty sont en baisse’. »



Crédit image : Activision Qui achètera la COD ? Nous avons mené une enquête auprès de nos amis de l’IGN. Sur la base des lecteurs de la page d’accueil d’IGN, et en regardant uniquement ceux qui ont l’intention d’acquérir Black Ops 6, 70 % des lecteurs qui envisagent d’acquérir le jeu déclarent qu’ils sont déjà abonnés au Game Pass et qu’ils l’acquériront de cette façon. Pendant ce temps, près de 8 % ont déclaré qu’ils prévoyaient d’obtenir le Game Pass pour pouvoir jouer au prochain Call of Duty. En termes d’audience YouTube d’IGN, 63 % de ceux qui envisagent de jouer à Black Ops 6 sont déjà abonnés au Game Pass, et encore une fois, près de 8 % prévoient d’obtenir le Game Pass pour découvrir le titre (les répondants restants obtiendront le jeu à l’ancienne). chemin’). L’audience d’IGN est spécifique et ne reflète pas tous les publics de joueurs, mais il est clair que Game Pass sera un endroit populaire pour découvrir la sortie de cette année.

Piers Harding-Rolls, analyste en chef des jeux chez Ampere, est un peu plus conservateur et estime que Call of Duty entraînera une augmentation de 10 % du nombre d’abonnés au Game Pass Ultimate (soit 2,5 millions). Il dit également que tous ne seront pas des utilisateurs complètement nouveaux, car cela inclura ceux mis à niveau depuis Game Pass Core et Game Pass Standard (Call of Duty ne sera disponible que dans le niveau « Ultimate »). En fait, il estime qu’une « bonne partie » des nouveaux abonnés proviendra de ces niveaux.

Harding-Rolls ajoute que même s’il y aura inévitablement une perte de ventes de primes, il est possible d’atténuer ce problème grâce à d’autres formes de monétisation.

« La suppression de l’offre d’essai de 14 jours à 1 $ indique que Microsoft doit maximiser les revenus de ses abonnements grâce à l’introduction de l’une des plus grandes franchises de jeux vidéo au lancement », a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute que l’ajout du dernier Call of Duty coûtera cher, du moins au début, pour Microsoft. Cependant, Call of Duty est de plus en plus avant tout un jeu en direct qui monétise fortement dans le jeu. Microsoft commercialisera des primes. ventes de jeux complets en échange d’un public plus large qui peut être monétisé dans le jeu.

« L’une des questions clés est de savoir quel impact cela pourrait avoir sur la façon dont le jeu est monétisé et s’il y a une plus grande charge de travail sur la monétisation dans le jeu par rapport aux entrées précédentes de la franchise. En termes d’expansion de l’audience, Xbox et PC sont susceptibles d’être clés. La prise en charge du cloud au lancement offre un certain potentiel, mais je pense que l’opportunité de streaming de Call of Duty s’aligne plus fortement sur les écrans de télévision et les moniteurs de PC plutôt que sur les appareils mobiles où Call of Duty Mobile et Warzone sont déjà populaires.



Call of Duty : Black Ops 6 n’aura pas de partenariat avec PlayStation cette année | Crédit image : Activision

L’analyste de marché de Newzoo, Brett Hunt, estime également que Black Ops 6 attirera un public plus important cette année, certainement par rapport à Modern Warfare 3 de l’année dernière. Cependant, cela n’est pas seulement dû à son inclusion dans le Game Pass.

« Black Ops a toujours été bien accueilli et avec une campagne mutuellement exclusive de Modern Warfare, un nouveau système de déplacement en multijoueur et le retour des zombies par round, cela devrait se traduire par des chiffres beaucoup plus proches de ceux de Modern Warfare 2 que 3. C’est La plupart des Call of Duty ont été revigorés ces dernières années, et les chiffres le refléteront probablement. »

Newzoo affirme que Modern Warfare 2 a attiré 21,7 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, contre seulement 12 millions pour Modern Warfare 3.

Un point de discussion clé concerne l’impact que Call of Duty: Black Ops 6 aura sur PlayStation. Au cours de la dernière génération, Sony a conclu un accord d’exclusivité de contenu et de marketing avec Activision sur Call of Duty, qui est désormais terminé. Le Game Pass n’est pas non plus disponible sur PlayStation 5. Cela pourrait-il donc entraîner un déplacement de l’audience de PlayStation vers Xbox ?

« Ceux qui possèdent à la fois des consoles Xbox et PlayStation peuvent être incités à jouer au jeu sur les appareils Microsoft, mais le jeu multiplateforme et les comptes multiplateformes signifient que ce n’est pas nécessairement une décision permanente », explique Harding-Rolls.

« En effet, il pourrait y avoir un scénario dans lequel les premiers joueurs multi-consoles PlayStation passeraient à Xbox pour jouer à la campagne premium tout en continuant à jouer à F2P Warzone sur leur console préférée sous un seul compte Activision. En tant que tel, je ne suis pas convaincu que plus L’audience à long terme sur PlayStation sera considérablement perturbée, même si Sony verra potentiellement sa part de marché dans les ventes premium compromise dans une certaine mesure.

« Je ne suis pas convaincu que l’audience à long terme sur PlayStation sera significativement perturbée, même si Sony verra potentiellement sa part de marché dans les ventes premium compromise dans une certaine mesure. » Rouleaux Piers-Harding, Ampère

Tous les analystes avec qui nous avons parlé sont d’accord sur une chose : le succès de cette décision dépendra de la capacité de Xbox à conserver les nouveaux abonnés qu’elle attire au-delà de la période de lancement du jeu. Et s’ils sont prêts à mettre en œuvre une stratégie visant à attirer continuellement de nouveaux abonnés jusqu’en 2025.

Le Dr Serkan Toto de Katan Games pense qu’il y a une pression de la part de Xbox pour bien faire les choses.

« Nous savons tous que l’unité de jeux de Microsoft n’a pas connu une croissance comme prévu, c’est pourquoi Microsoft a donné son feu vert au méga-accord Activision Blizzard en premier lieu », a-t-il déclaré. « Maintenant, la pression sur Xbox est extrêmement élevée : si Call of Duty ne le fera pas, faire fonctionner le modèle économique du Game Pass, que peut-il faire ?

« Personne ne sait quelles sont les attentes de Microsoft concernant la croissance du Game Pass après le lancement, mais si Black Ops 6 n’atteint pas les objectifs, les choses peuvent devenir très sombres très rapidement. Je me demande également si Black Ops 6 sera capable de fidéliser ses abonnés à long terme ou si les chiffres chutent à nouveau fortement au début de l’année prochaine, une fois le battage médiatique initial terminé. »

Cependant, Pachter pense que Call of Duty est le jeu parfait pour fidéliser les utilisateurs.

« Les joueurs de Call of Duty jouent généralement beaucoup plus longtemps en raison du multijoueur et des fréquentes suppressions de cartes », dit-il. « Je pense que la moyenne est plus proche de six mois et que beaucoup jouent toute l’année. Les joueurs permanents s’inscriront et resteront. »