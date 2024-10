Call Of Duty: Black Ops 6 meilleurs équipements d’armes

GameSpot peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et d’achats via des liens.



Call of Duty : Black Ops 6 est lancé avec 33 nouvelles armes à débloquer et à monter de niveau, mais toutes les armes ne sont pas égales. Ici, nous recommanderons certaines des meilleures versions d’armes pour le multijoueur BO6, et certaines d’entre elles peuvent être utilisées même à des niveaux de joueur inférieurs. La mini-carte standard revient, c’est donc une autre année où les suppresseurs sont importants pour rester en dehors de la mini-carte tout en tirant avec votre arme. L’un des accessoires les plus remarquables du jeu est la poignée ergonomique. C’est un excellent accessoire à considérer dans vos builds, surtout si vous cherchez à tirer le meilleur parti de l’omnimouvement de Black Ops 6. Cet accessoire réduit votre vitesse de visée et réduit également considérablement votre vitesse de glissement vers le tir, ce qui est très utile pour rester prêt pour ces fusillades tout en glissant tout autour de la carte. Black Ops 6 propose principalement des cartes de petite et moyenne taille, il y a donc beaucoup d’action à courte portée dans le mode multijoueur de cette année. Heureusement, le jeu propose également une large sélection de mitraillettes pour ces combats. Vous trouverez ci-dessous quelques mitraillettes que vous voudrez améliorer et essayer, entre autres classes d’armes. Pour en savoir plus sur Black Ops 6, vous pouvez trouver des listes de toutes les armes et accessoires disponibles au lancement ici. Nous avons également un guide pour débloquer tous les camouflages Mastery de Black Ops 6. Nous recommandons ici certains paramètres à utiliser, notamment les meilleures dispositions de contrôleur, les paramètres audio, etc. Si vous êtes sur console, nous avons un guide des paramètres recommandés pour tirer le meilleur parti de Black Ops 6 sur les consoles PlayStation ou Xbox.