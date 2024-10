Call of Duty : Black Ops 6, le plus grand lancement de Call of Duty jamais réalisé, établit un nouveau sous-record de passe de jeu en une seule journée

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que Call of Duty : Black Ops 6 était la plus grande version de Call of Duty jamais réalisée, établissant un nouveau record du premier jour et du week-end d’ouverture alors que les ventes sur PlayStation et Steam ont bondi de 60 % par rapport à Modern Warfare III de 2023. Le Game Pass a également bénéficié de la sortie de Call of Duty, établissant un nouveau record de nouveaux abonnés en une seule journée. Le lancement de Call of Duty Black Ops 6 la semaine dernière a vu de puissants concurrents sur Steam qui ont surpassé Modern Warfare II et III.

L’augmentation du nombre d’abonnés semble valider le grand pari de Xbox en lançant Black Ops 6 directement dans Game Pass, donnant au service un coup de pouce au milieu de ses récentes difficultés de croissance. Les analystes prédisent que Black Ops 6 pourrait augmenter le nombre d’abonnés au Game Pass entre 2,5 et 4 millions, mais au détriment des ventes traditionnelles. Mais pour l’instant au moins, Black Ops 6 semble se porter très bien malgré de bonnes critiques globales, même s’il se situe actuellement en « Mixte » sur Steam en raison de plaintes concernant le décalage multijoueur et l’équilibre des cartes.

Activision a publié ce graphique remerciant les joueurs après les nouvelles du week-end de lancement. Source de l’image : Activision.

« Merci à nos joueurs du monde entier d’avoir fait de Black Ops 6 le plus grand lancement de Call of Duty jamais réalisé. Notre objectif depuis le début a été de proposer ce grand jeu au plus grand nombre de joueurs possible, où qu’ils soient, quelle que soit la manière dont ils jouent », a déclaré le directeur général de Call of Duty, Matt Cox, dans un communiqué. « Black Ops 6 est un jeu incroyable, et la réponse de la communauté Call of Duty a été incroyable. Ce n’est que le début. Nuketown n’est qu’à quelques jours et la saison 1 approche à grands pas. Nous ne faisons que commencer.

Nadella a annoncé les résultats lors de la publication des résultats de Microsoft d’aujourd’hui, qui, comme d’habitude, s’est fortement concentrée sur les initiatives de l’entreprise basées sur l’IA et le cloud. Selon Microsoft, Activision Blizzard a contribué à une augmentation de 43 % des revenus des jeux, tandis que le contenu et les services Xbox ont augmenté de 61 %. Le matériel Xbox a chuté de 29 pour cent.

Dans la foulée de sa sortie réussie, Black Ops 6 cherche à poursuivre sur sa lancée avec la sortie de Nuketown plus tard cette semaine. Une multitude de contenu est également prévue pour la saison 1, qui arrive le 14 novembre, notamment de nouvelles cartes, de nouveaux modes et bien plus encore.

Nous avons écrit dans notre critique de la campagne de Black Ops 6 : « Une excellente série de missions qui offrent variété et flexibilité se réunissent pour créer la meilleure campagne de Call of Duty depuis de très nombreuses années. Black Ops 6 est un fantastique retour en forme pour la série. , permettant aux concepteurs de Raven de plonger profondément dans leur sac à astuces et de vous laisser deviner à chaque instant. «

