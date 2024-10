Call of Duty : Black Ops 6 interdit au Koweït, probablement pour des raisons politiques

Les responsables gouvernementaux n’ont pas commenté publiquement l’interdiction, mais Activision a confirmé à Polygon que Opérations noires 6 « n’a pas été approuvé pour sa libération au Koweït. » Les précommandes effectuées au Koweït seront annulées et remboursées, précise-t-on. « Nous gardons espoir que les autorités locales reconsidéreront leur décision et permettront aux joueurs du Koweït de profiter de cette toute nouvelle expérience de la série Black Ops », a ajouté un représentant.

Opérations noires 6 est sorti vendredi, la prochaine grande itération de la populaire franchise Activision. Bien qu’il y en ait six dans le titre, Opérations noires 6 est en fait le septième de la franchise Black Ops après celui de 2020 Call of Duty : Guerre froide Black Ops. Opérations noires 6 se déroule au début des années 1990 et se concentre sur des missions secrètes dans des contextes de guerre historiques. Le nouveau jeu se déroule pendant la guerre du Golfe, lorsque le défunt dictateur irakien Hussein a envahi le Koweït dans ce qui est devenu une occupation de 42 jours. Opérations noires 6 des bandes-annonces entrecoupent des images d’archives des présidents américains George W. Bush et Bill Clinton avec des images du jeu, une scène qui semble représenter des puits de pétrole en feu ; c’est probablement une référence au L’armée irakienne met le feu à 700 puits de pétroleun événement qui a provoqué des désastres écologiques et économiques pour le Koweït.