Call of Duty : Black Ops 6 bat des records d’abonnements au Game Pass

La sortie de Call of Duty : Black Ops 6 a établi de nouveaux records pour Xbox et a été le plus grand lancement de la franchise de son histoire.

Lors de l’appel aux résultats de Microsoft pour son premier trimestre 2025, le PDG Satya Nadella a révélé que le jeu avait battu des records de joueurs dès le premier jour et d’abonnés Game Pass.

Black Ops 6 est le premier titre d’Activision Blizzard à être lancé jour et date sur Game Pass.

Le titre a également vu ses ventes unitaires sur PlayStation et Steam augmenter de 60 % d’une année sur l’autre.

« Cela témoigne de notre stratégie consistant à rencontrer les joueurs là où ils se trouvent en leur permettant de jouer à plus de jeux sur les écrans sur lesquels ils passent leur temps », a déclaré Nadella.

La directrice financière, Amy Hood, a noté que la différence entre ce lancement et les entrées précédentes de la franchise résidait dans le fait que le jeu était disponible sur Game Pass et nécessitait une connexion en ligne.

« Pour les joueurs qui jouent via Game Pass, les revenus d’abonnement sont reconnus au fil du temps », a déclaré Hood. « Le jeu nécessite une connexion en ligne pour jouer, donc même pour les joueurs qui achètent le jeu autonome, la reconnaissance des revenus se fera également de manière progressive au fil du temps. »

Microsoft a enregistré un premier trimestre solide, avec des revenus liés aux contenus et services Xbox en hausse de 61 % sur un an.

La société a acquis Activision Blizzard en octobre 2023 à la suite d’obstacles réglementaires au Royaume-Uni, dans l’UE et aux États-Unis.

Dans le cadre de cet accord, Ubisoft a obtenu les droits de streaming cloud pour Call of Duty et d’autres titres d’Activision Blizzard au cours des 15 prochaines années.

Microsoft a également conclu des accords contraignants avec Sony et Nintendo pour maintenir Call of Duty sur ses plateformes pendant les dix prochaines années.

Les analystes prédisent que Black Ops 6 pourrait augmenter le nombre d’abonnés au Game Pass de 2,5 millions à 4 millions. Ils ont également suggéré que le lancement du titre dans Game Pass pourrait nuire aux ventes du jeu.

