Call Me Kat saison 3 : Qui est au casting ?

La sitcom FOX, Call Me Kat, a fait ses débuts en janvier 2021.

L’émission populaire basée sur la série britannique Miranda est de retour pour une troisième saison cet automne.

Lisa Rose/RENARD

Julian Gant, Cheyenne Jackson, Mayim Bialik, Leslie Jordan et Kyla Pratt dans Call Me Skeeter Juice épisode de Call Me Kat

Qui fait partie du casting de Call Me Kat ?

Call Me Kat a une programmation de comédiens étoilés comprenant :

Mayim Bialik comme Kat

Elisabeth Caren/FOX

Mayim Bialik comme Kat

Mayim Bialik joue le rôle de Kat, une femme qui lutte chaque jour contre la société et sa mère pour prouver qu’elle peut encore vivre une vie heureuse et épanouie bien qu’elle soit toujours célibataire à 39 ans.

Mayim est surtout connue pour son rôle primé d’Amy Farrah Fowler dans la comédie à succès The Big Bang Theory.

Au cours de ses huit années dans la série, elle a reçu deux Critics Choice Awards, quatre nominations aux Emmy Awards et une nomination aux SAG Awards.

Depuis le 12 septembre 2022, elle et Ken Jennings co-hébergent officiellement Jeopardy! suite au décès de l’hôte de longue date, Alex Trebek.

Leslie Jordan comme Phil

Elisabeth Caren/FOX

Leslie Jordan comme Phil

Leslie Jordan est un acteur, écrivain et chanteur qui joue Phil dans Call Me Kat.

Phil est l’ami de Kat, ainsi qu’un boulanger qui travaille dans son café.

Il est également connu pour ses rôles de :

Lonnie Garr dans Hearts Afire

Beverly Leslie dans Will & Grace

Divers personnages dans American Horror Story





Kyla Pratt comme Randi

Elisabeth Caren/FOX

Kyla Pratt comme Randi

Kyla Pratt joue Randi qui travaille aux côtés de Kat et Phil.

Pratt est connu comme la voix de Penny Proud dans la première série animée de Disney Channel intitulée The Proud Family.

Swoosie Kurtz comme Sheila

Elisabeth Caren/FOX

Swoosie Kurtz comme Sheila

Swoosie Kurtz est une actrice connue pour son passage à Broadway et pour son travail télévisé dans des émissions comme Carol and Company.

La lauréate des prix Emmy et Tony joue Shelia, la mère de Kat, dans Call Me Kat.

Cheyenne Jackson comme Max

Elisabeth Caren/FOX

Cheyenne Jackson comme Max

Cheyenne Jackson est un acteur et chanteur avec des rôles principaux à Broadway.

Il a fait des apparitions dans des séries télévisées telles que 30 Rock et Glee.

Jackson joue Max, l’ancien béguin de Kat et bon ami.

Julian Gant comme Carter

Elisabeth Caren/FOX

Julian Gant comme Carter

Julian Gant joue Carter, l’ami de Max, dans la série.

De quoi parle Call Me Kat ?

“On s’attendait à ce que Kat soit mariée avec des enfants maintenant, mais pour de nombreuses raisons, elle est toujours célibataire – et tout à fait d’accord avec ça”, écrit le synopsis de Fox Call Me Kat.

Kat dépense ses économies à ouvrir un café pour chats, au grand désarroi de sa mère, qui pense que son célibat est son propre échec personnel.

Randi, une «personne non-chat» autoproclamée du millénaire, et Phil, qui a récemment rompu avec son partenaire de longue date, travaillent aux côtés de Kat.

“Bien que Kat célèbre son indépendance, ses plans de célibataire pour toujours peuvent commencer à dévier de sa trajectoire lorsque son ancien béguin et bon ami Max revient en ville et prend un emploi de barman de l’autre côté de la rue.”

Comment puis-je regarder Call Me Kat?

La saison 3 de Call Me Kat sera diffusée le jeudi 29 septembre à 21h30 HE / PT.

Vous pouvez diffuser des épisodes complets d’émissions Fox avec Fox Now.

Les anciens épisodes de la saison 2 peuvent être diffusés via Hulu, tandis que la saison 1 peut être trouvée via Prime Video.