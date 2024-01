Calista Flockhart et Harrison Ford adorent se faire des farces | Divertissement

Calista Flockhart et Harrison Ford se font des farces.

L’actrice de 59 ans est surnommée le “monstre effrayant” à la maison parce qu’elle ne peut s’empêcher de faire des farces à son conjoint – qu’elle a épousé en 2010 après huit ans de vie commune – mais l'”Indiana Jones” et le “Dial of La star de Destiny n’a pas peur de se venger d’elle.

Calista a déclaré au journal New York Times : « On m’appelle le « monstre effrayant » dans ma maison parce que je me cache derrière chaque coin.

« Et donc Harrison entrera, et ensuite je dirai : « Raaah ! Et il dira : « W-uy-aah ! Et puis je meurs de rire.

“Je vais mettre une araignée en plastique dans ses gros glaçons dans le bac, puis il la boira.

“Mais ensuite, je me couche deux semaines plus tard, et il n’est pas en ville à Jackson, et j’enlève les couvertures et il y a ce petit scorpion en caoutchouc. C’est amusant.”

La star de “Feud” pense que la clé de leur longue histoire d’amour est qu’elle était “vraiment contente d’être à la maison” en tant que mère à plein temps de son fils Liam, aujourd’hui âgé de 22 ans, et qu’elle et Harrison peuvent être “très indépendants” – ce qui est très important. le désarroi occasionnel de l’acteur de 81 ans.

Elle a déclaré : « Je n’avais pas les mêmes rêves à l’époque, donc nous n’étions pas en compétition les uns avec les autres.

« Nous sommes très indépendants les uns des autres à certains égards. et probablement incroyablement codépendants les uns des autres chez les autres.

« Cela lui fait peur, je pense, parfois. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il m’a dit : “Tu es la femme la plus autonome au monde, et je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet.” Je me souviens avoir dit : « De quoi tu parles ? Parce que je ne reconnaissais pas que j’étais autonome.

« L’autre raison pour laquelle ça marche, c’est que nous sommes tous les deux plutôt introvertis. Nous restons beaucoup à la maison, les casaniers, ce qui est bien.

L’ancienne star d'”Ally McBeal” avait adopté son fils un an avant de rencontrer Harrison – qui a quatre autres enfants issus de deux mariages précédents – et elle pense qu’il a “évolué” pour devenir un bon père au fil du temps qu’ils ont été ensemble.

Elle a déclaré : « Je pense qu’il était un très bon père à bien des égards, et peut-être parce qu’il était au deuxième ou au troisième tour, donc il avait mûri et grandi et, je pense, est devenu un bon père.

« Il est désormais un si bon père pour ses enfants. J’aime ses enfants, mes beaux-enfants.

Malgré leur bonheur, Calista insiste sur le fait que le mariage n’est pas facile.

Elle a déclaré : « Nous avons dû travailler. Nous avons eu des hauts, des bas comme tout le monde – surtout des hauts, ce qui est une bonne chose – et nous restons ensemble. C’est la personne que je veux appeler quand quelque chose arrive. Ce truc instinctif où je dois appeler Harrison.