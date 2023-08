Californie : un ours se baigne dans un bain à remous pour combattre la chaleur

Avec la flambée des températures aux États-Unis, les gens et les animaux recherchent un endroit pour trouver un soulagement. Dans le sud de la Californie, un ours a cherché à combattre la chaleur en plongeant dans un bain à remous.

Le 28 juillet, la police de Burbank, en Californie, a répondu à un rapport d’observation d’ours dans un quartier résidentiel. L’ours a été filmé se prélassant calmement dans le bain à remous. Après un court plongeon, l’ours a escaladé un mur et s’est dirigé vers un arbre derrière la maison, a indiqué la police dans un communiqué vendredi.

Bien que voir un ours renversé dans un jacuzzi soit nouveau, son comportement n’est pas rare. En juin 2022, un ours a été vu marchant sur les trottoirs et entrant et sortant des arrière-cours dans un quartier de Fairfield, une ville du nord de la Californie. Deux mois plus tard, un ours a été aperçu pataugeant dans une piscine à un maison à Monrovia, à 23 milles à l’est de Los Angeles. Quelques jours plus tard, un ours a été aperçu en train de nager dans un jardin piscine dans la vallée de Simià 40 miles au nord-ouest de Los Angeles.

Un ours noir connu sous le nom de BB-12 s’est promené plusieurs fois le long des plages de Malibu avant d’être mortellement heurté sur une autoroute au début du mois.

Étant donné que les ours, comme les chiens, n’ont pas de glandes sudoripares, ils se rafraîchissent dans n’importe quel plan d’eau qu’ils peuvent trouver, y compris les piscines privées et les jacuzzis, selon BearWiseune organisation composée de biologistes de l’ours qui vise à apprendre aux gens comment coexister avec les ours.

Les résidents de Burbank, qui se trouve à 12 miles au nord de Los Angeles, ont rencontré des responsables de la faune en juin pour exprimer leurs inquiétudes concernant les ours dans les espaces résidentiels après que l’un des animaux ait failli pénétrer dans la cuisine de quelqu’un, KTLA signalé.

Ces types d’interactions dans les environnements urbains et résidentiels devraient devenir plus courants à mesure que le climat se réchauffe et rend rares les aliments dont dépendent les ours, comme les noix et les baies. Cela interrompt leur cycle d’hibernation et les oblige à chercher de la nourriture et de l’eau dans les poubelles et les arrière-cours des gens, a rapporté KCRA, la filiale NBC de Sacramento.

La police de Burbank a émis des avertissements aux résidents pour qu’ils évitent les ours et gardent toutes les ordures et la nourriture sous clé pour décourager les animaux de venir dans leurs résidences.