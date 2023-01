Californie: toute la communauté de Montecito a reçu l’ordre d’évacuer alors que les tempêtes continuent de frapper l’État | Nouvelles américaines

Toute la communauté de Montecito et des canyons environnants a reçu l’ordre d’évacuer après que la Californie a été frappée par de violentes tempêtes.

L’ordre d’évacuation, touchant environ 10 000 personnes, est intervenu le cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.

Montecito abrite une foule de célébrités, dont le duc et duchesse de Sussex.

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que la décision d’évacuer était “basée sur le taux élevé et continu de précipitations sans aucune indication que cela va changer avant la tombée de la nuit”.

Des ordres d’évacuation ont également été émis pour environ 32 000 habitants du comté de Santa Cruz vivant à proximité de rivières et de ruisseaux en crue rapide, selon l’officier administratif adjoint du comté, Melodye Serino.

Cela survient alors que la Californie continue d’être frappée par une série de puissantes tempêtes qui ont forcé des écoles à fermer, renversé des arbres et laissé des milliers de personnes sans électricité.

La rivière San Lorenzo a été déclarée en phase d’inondation et une vidéo sur les réseaux sociaux a montré un quartier inondé d’eau boueuse montant jusqu’à un panneau d’arrêt.

Les glissements de terrain dans les zones montagneuses ont bloqué les routes et les autorités exhortent les habitants à rester chez eux.

Dans le nord Californieplusieurs districts ont fermé des écoles à cause des tempêtes.

Image:

Un arbre s’est effondré et a arraché le trottoir, endommageant une maison à Sacramento. Photo : AP



Plus de 35 000 personnes sont restées sans électricité à Sacramento, contre plus de 350 000 un jour plus tôt après que des rafales de 60 mph ont renversé des arbres dans des lignes électriques, selon le district municipal de Sacramento.

Le Service météorologique national a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – de longs panaches d’humidité s’étendant dans l’océan Pacifique et capables de déverser de grandes quantités de pluie.

La pluie et la neige attendues au cours des deux prochains jours surviennent après que le Golden State a été frappé par des tempêtes qui la semaine dernière ont coupé l’électricité à des milliers de personnes, inondé les rues et battu le littoral.

Le président Joe Biden a publié un déclaration d’urgence Lundi pour la Californie pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, dont Sacramento, Santa Cruz et Los Angeles.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que 12 personnes étaient mortes à la suite des conditions météorologiques extrêmes au cours des 10 derniers jours et a averti que les tempêtes de cette semaine pourraient être encore plus dangereuses.

Image:

Les vents violents d’une tempête nocturne ont abattu des arbres et des lignes électriques



Image:

Un cycliste roule près de la boue et des débris sur une route fermée près de Fort Point à San Francisco. Photo : AP



L’avertissement est venu le cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans la communauté côtière de Montecito à la suite d’une puissante tempête.

La première des tempêtes les plus récentes et les plus fortes a incité le service météorologique à émettre une veille d’inondation pour une grande partie du nord et du centre de la Californie, avec six à 12 pouces de pluie attendus mercredi.

Lire la suite:

Qu’est-ce qu’un cyclone à la bombe ?

Image:

Les vents violents d’une tempête nocturne ont abattu des arbres et des lignes électriques



À environ 70 miles au sud de San Francisco, dans la communauté côtière d’Aptos, les équipages ont déposé des sacs de sable avant la marée haute après l’inondation de la zone la semaine dernière.

Dans la région de Los Angeles, des conditions orageuses étaient attendues tard lundi et mardi, avec un potentiel pouvant aller jusqu’à huit pouces de pluie.

Depuis le lendemain de Noël, San Francisco a reçu plus de 10 pouces de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire de la Sierra orientale, a reçu près de 10 pieds de neige, selon le National Weather Service.

Image:

Les grosses vagues ont fait sortir les surfeurs du Golden State malgré le danger



Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que les Californiens peuvent s’attendre à voir une pause dans la pluie après le 18 janvier.

“C’est ma meilleure estimation pour le moment, ce qui est bien car cela donnera aux rivières du nord de la Californie, et maintenant du centre de la Californie, une chance de descendre”, a-t-il déclaré.