Californie : Sécheresse, chaleur record, incendies et maintenant peut-être des inondations

LOS ANGELES (AP) – Les Californiens ont transpiré au milieu d’une vague de chaleur record entrant dans son 10e jour vendredi qui a contribué à alimenter des incendies de forêt meurtriers et poussé l’approvisionnement en énergie au bord des pannes de courant quotidiennes.

Le soulagement est en vue alors que les restes d’un ouragan approchent, ce qui fera baisser les températures pendant le week-end mais pourrait apporter une autre série de défis : de fortes pluies qui seront les bienvenues dans l’état en proie à la sécheresse mais pourraient provoquer des crues soudaines.

Selon les scientifiques, le changement climatique rend la planète plus chaude et les catastrophes liées aux conditions météorologiques plus extrêmes. La chaleur qui a coloré le temps en rouge foncé pendant plus d’une semaine en Californie n’est qu’un aperçu des attractions à venir.

“Nous verrons ces vagues de chaleur continuer à devenir de plus en plus chaudes, de plus en plus longues, de plus en plus en proie aux incendies de forêt”, a déclaré Jonathan Overpeck, doyen de la faculté de l’environnement et du développement durable de l’Université du Michigan.

La Californie n’est que la dernière victime en une année de vagues de chaleur parfois mortelles qui ont commencé au Pakistan et en Inde ce printemps et ont balayé certaines parties de l’hémisphère nord, y compris la Chine, l’Europe et d’autres régions des États-Unis.

Le changement climatique a également exacerbé les sécheresses, asséché les rivières, intensifié les incendies de forêt et, à l’inverse, entraîné des inondations massives dans le monde entier, car l’humidité qui s’évapore de la terre et de l’eau est retenue dans l’atmosphère, puis redéposée par des pluies intenses.

Les scientifiques hésitent à attribuer un événement météorologique spécifique au réchauffement climatique, mais disent que les vagues de chaleur sont exactement le type de changements qui deviendront plus courants.

Le soi-disant dôme de chaleur qui a cuit la Californie a été bloqué par une région de haute pression exceptionnelle au-dessus du Groenland, de tous les endroits, qui a essentiellement créé un embouteillage météorologique, a déclaré Paul Ullrich, professeur de modélisation du climat régional à l’Université de Californie, Davis. Cela a empêché le système à haute pression qui forçait l’air chaud au-dessus de la Californie de se déplacer.

Les températures ont atteint un niveau record à Sacramento de 116 degrés (46,7 C) mardi. De nombreux autres endroits ont atteint des records pour septembre et encore plus ont établi des records quotidiens.

Dans les années 1970, Sacramento, la capitale de l’État, avait cinq jours de “chaleur extrême” par an, a déclaré Ullrich. Aujourd’hui, il en compte environ 10 et cela doublera encore d’ici le milieu du siècle.

“Ce sera à peu près l’histoire d’une grande partie de la vallée centrale et d’une grande partie du sud de la Californie”, a déclaré Ullrich. « Ce genre de croissance exponentielle du nombre de jours de chaleur extrême. Si vous associez tout cela, vous vous retrouvez avec des vagues de chaleur comme celles que nous avons connues.

Pendant neuf jours jusqu’à jeudi, le vaste réseau énergétique qui comprend des centrales électriques, des parcs solaires et un réseau de lignes de transmission a été mis à rude épreuve par une demande record tirée par les climatiseurs.

“Si nous devons construire une statue pour quelqu’un en Occident, ce sera un Willis Carrier”, a déclaré Bill Patzert, climatologue à la retraite au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à propos de l’inventeur du climatiseur. “De très vastes zones du sud de la Californie seraient essentiellement invivables sans climatisation.”

La climatisation exerce la plus grande pression sur les sources d’énergie pendant une vague de chaleur et les opérateurs du réseau électrique ont appelé à la conservation et ont mis en garde contre la menace de pannes de courant alors que l’utilisation a atteint un niveau record mardi, dépassant un record établi en 2006.

L’État a peut-être évité une répétition des pannes de déploiement il y a deux étés en envoyant une toute première alerte textuelle qui a retenti sur 27 millions de téléphones exhortant les Californiens à «agir» et à couper l’alimentation non essentielle. Assez allumé les thermostats, éteint les lumières ou débranché les appareils pour éviter les coupures de courant, bien que des milliers de clients aient perdu de l’électricité à divers moments pour d’autres raisons.

L’Occident est en proie à une méga-sécheresse de 23 ans qui a presque vidé les réservoirs et mis en péril l’approvisionnement en eau. Cela, à son tour, a entraîné une forte diminution de l’hydroélectricité sur laquelle la Californie s’appuie lorsque la demande d’électricité est en pointe.

“La partie du pays qui est la plus touchée est le sud-ouest et l’ouest des États-Unis”, a déclaré Overpeck. “C’est une affiche mondiale pour la crise climatique. Et cette année, cet été, c’est vraiment l’hémisphère nord qui n’a été qu’un hémisphère exceptionnellement chaud et en proie à des incendies de forêt.

La chaleur extrême a contribué à alimenter des incendies de forêt meurtriers aux deux extrémités de l’État alors que les flammes se nourrissaient d’herbe, de broussailles et de bois déjà “préconditionnés pour brûler” par la sécheresse, puis poussés par-dessus bord par la canicule, a déclaré Overpeck.

Les pompiers ont eu du mal à contrôler les principaux incendies de forêt dans le sud de la Californie et la Sierra Nevada qui ont explosé en croissance, forcé des milliers de personnes à évacuer et produit de la fumée qui pourrait interférer avec l’énergie solaire et entraver davantage l’approvisionnement en électricité.

Deux personnes ont été tuées dans l’incendie qui a éclaté vendredi dernier dans la communauté de Weed, dans le nord de la Californie, au pied du mont Shasta. Deux autres sont morts en essayant de fuir dans leur voiture un incendie dans le comté de Riverside qui menaçait 18 000 maisons.

Ce qui reste de l’ouragan Kay, désormais rétrogradé en tempête tropicale, devrait entraîner de fortes pluies et même des crues soudaines dans le sud de la Californie de vendredi soir à samedi. Des vents forts pourraient initialement rendre la tâche difficile et dangereuse pour les pompiers qui tentent de maîtriser les incendies, a déclaré Patzert.

De fortes averses pourraient également déclencher des glissements de terrain sur les flancs de montagnes carbonisés par les incendies récents. Alors que plusieurs pouces de pluie pourraient tomber, une grande partie ruissellera sur le paysage aride et ne fera pas une brèche dans la sécheresse.

“Il vient à vous comme un tuyau d’incendie et vous essayez de remplir votre verre de champagne”, a déclaré Patzert. “Tout le monde est un peu excité, mais samedi soir, beaucoup de gens diront:” Ouais, nous aurions pu nous en passer. “”

Brian Melley, l’Associated Press