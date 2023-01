Californie: Pluie, neige, inondations, pannes dévastent l’état

LOS ANGELES –

Alors qu’une autre puissante tempête s’abattait sur la Californie, un garçon de cinq ans a été emporté par les eaux de crue lundi sur la côte centrale de l’État et toute une communauté balnéaire qui abrite le prince Harry, Oprah Winfrey et d’autres célébrités a reçu l’ordre d’évacuer à l’occasion du cinquième anniversaire. de coulées de boue mortelles là-bas.

Des dizaines de milliers de personnes sont restées sans électricité et certaines écoles ont fermé pour la journée. Les rues et les autoroutes se sont transformées en rivières jaillissantes, les arbres se sont renversés, la boue a glissé et les automobilistes ont grogné lorsqu’ils ont heurté des barrages routiers causés par des débris tombés. Le nombre de morts de la série incessante de tempêtes est passé de 12 à 14 lundi, après que deux personnes ont été tuées par la chute d’arbres, ont déclaré des responsables de l’État.

Une recherche d’environ sept heures pour retrouver le garçon disparu n’a révélé que sa chaussure avant que les autorités ne l’annulent car les niveaux d’eau étaient trop dangereux pour les plongeurs, ont déclaré des responsables. Le garçon n’a pas été déclaré mort, a déclaré le porte-parole Tony Cipolla du bureau du shérif du comté de San Luis Obispo.

La mère du garçon conduisait un camion lorsqu’il s’est échoué dans les eaux de crue juste avant 8 heures du matin près de Paso Robles, une petite ville à l’intérieur des terres de la côte centrale de la Californie, selon Tom Swanson, chef adjoint du service d’incendie du comté de Cal Fire/San Luis Obispo.

Des passants ont pu sortir la mère du camion, mais le garçon a été emporté hors du véhicule et en aval, probablement dans une rivière, a déclaré Swanson. Il n’y avait pas d’ordre d’évacuation dans la zone à l’époque.

À environ 130 miles (209 kilomètres) au sud, toute la communauté de Montecito et les canyons environnants marqués par les récents incendies de forêt faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation intervenu à l’occasion du cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans la zone côtière. enclave.

Le Service météorologique national a signalé des taux de précipitations d’un pouce (2,5 centimètres) par heure, avec de fortes averses attendues tout au long de la nuit dans la zone haut de gamme où les routes serpentent le long des collines boisées parsemées de grandes maisons. Montecito est coincé entre les montagnes et le Pacifique et abrite des célébrités telles que Rob Lowe et Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex.

Ellen DeGeneres a partagé une vidéo Instagram d’elle-même debout devant un ruisseau déchaîné près de la maison de Montecito où elle vit avec sa femme, l’actrice Portia de Rossi. Elle a déclaré dans le message qu’on leur avait dit de s’abriter sur place parce qu’ils se trouvaient sur des hauteurs.

“C’est fou!” l’animateur de talk-show, vêtu d’un sweat à capuche et d’un imperméable, dit dans la vidéo. “Ce ruisseau à côté de notre maison ne coule jamais, jamais. Il fait probablement environ neuf pieds de haut et va monter encore deux pieds de haut.”

La propriété de Jamie McLeod était sous l’ordre d’évacuation de Montecito, mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour elle de “descendre de la montagne” avec un ruisseau qui se précipite d’un côté et un glissement de terrain de l’autre. La propriétaire de la réserve ornithologique de Santa Barbara, âgée de 60 ans, a déclaré qu’un de ses employés était venu faire une livraison hebdomadaire de nourriture et qu’il était également coincé.

McLeod a dit qu’elle se sentait chanceuse parce que sa maison se trouve sur un terrain élevé et que le courant est toujours allumé. Mais elle a dit qu’elle en avait marre des ordres d’évacuation fréquents depuis l’énorme incendie de forêt suivi du glissement de terrain meurtrier il y a cinq ans.

“Ce n’est pas facile de déménager”, a déclaré McLeod. “Je l’aime totalement – sauf en cas de catastrophe.”

Le shérif du comté de Santa Barbara, Bill Brown, a déclaré que la décision d’évacuer près de 10 000 personnes était “basée sur le taux élevé et continu de précipitations sans aucune indication que cela va changer avant la tombée de la nuit”. Les ruisseaux débordaient et de nombreuses routes étaient inondées.

Les voies en direction nord de l’US 101, une route côtière clé, devaient être fermées jusqu’à mardi. De nombreuses autres autoroutes et routes locales ont été fermées en raison d’éboulements et d’inondations.

Sur la côte, des ordres d’évacuation ont été émis dans le comté de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de ruisseaux gonflés par la pluie. La rivière San Lorenzo a été déclarée en phase d’inondation, et des images de drones ont montré de nombreuses maisons assises dans de l’eau brune boueuse, les moitiés supérieures des autos sortant.

Maria Cucchiara, qui vit dans le petit Felton inondé, est allée se promener pour compter ses bénédictions après qu'”une énorme branche ait harponné” le toit de son petit studio, a-t-elle déclaré.

“J’ai deux chatons, et nous aurions pu être tués. C’était plus d’une tonne”, a-t-elle déclaré. “Donc inutile de dire que c’était très dérangeant.”

Nicole Martin, propriétaire du Fern River Resort à Felton, a décrit une scène plus décontractée lundi. Ses clients ont siroté un café au milieu de séquoias imposants et “appréciaient le spectacle”, a-t-elle déclaré, alors que des tables de pique-nique et d’autres débris flottaient sur le San Lorenzo gonflé.

La rivière est généralement à environ 60 pieds (18 mètres) sous les cabines, a déclaré Martin, mais elle s’est glissée jusqu’à 12 pieds (4 mètres) des cabines.

Dans le nord de la Californie, plusieurs districts ont fermé des écoles et plus de 35 000 clients sont restés sans électricité à Sacramento – contre plus de 350 000 un jour plus tôt après que des rafales de 60 mph (97 km / h) ont renversé des arbres majestueux dans les lignes électriques, selon le Sacramento District des services publics municipaux. Un sans-abri tué par la chute d’un arbre dans la région faisait partie des nouveaux décès annoncés lundi.

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique qui peuvent laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige. Les précipitations attendues au cours des deux prochains jours surviennent après que les tempêtes de la semaine dernière ont coupé l’électricité, inondé les rues et battu le littoral.

Le président américain Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés.

Le service météorologique a émis une veille d’inondation pour une grande partie du nord et du centre de la Californie, avec 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de pluie attendue jusqu’à mercredi dans les contreforts déjà saturés de la région de Sacramento.

Dans la région de Los Angeles, il y avait un potentiel allant jusqu’à 20 centimètres de pluie dans les contreforts lundi et mardi. De hautes vagues étaient également attendues.

Une grande partie de la Californie reste dans une sécheresse sévère à extrême, bien que les tempêtes aient contribué à remplir les réservoirs épuisés.

Les journalistes d’Associated Press Janie Har et Olga R. Rodriguez à San Francisco, Amy Taxin dans le comté d’Orange, Nic Coury à Aptos, Martha Mendoza à Santa Cruz et Haven Daley à Felton ont contribué à ce rapport.