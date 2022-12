Californie, Midwest, à haut risque de pénurie d’électricité: NERC

Éoliennes et lignes de transport d’électricité dans un parc éolien près de l’autoroute 12 à Rio Vista, Californie, le mardi 30 mars 2021. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Le réseau électrique américain est poussé au point de rupture, et la Californie, certaines parties du Midwest et certaines parties du centre-sud des États-Unis courent un “risque élevé” de pénurie d’énergie, selon l’organisation à but non lucratif chargée de gérer et d’évaluer le la grille. Les régions «à haut risque», marquées en rouge sur la carte, pourraient connaître des déficits dans des «conditions de pointe normales», selon la 54e évaluation annuelle de la Société nord-américaine de fiabilité électrique publié jeudi.

Les raisons des carences varient. Dans les États du Midwest et en Ontario, plus de production d’électricité est retirée qu’elle n’est remise en ligne, selon le NERC Marc Olson a déclaré aux journalistes jeudi. Des pénuries d’énergie projetées sont prévues dans cette région depuis 2018, a déclaré Olson. En Californie, le risque est dû à un “mélange de ressources variable” et à une “variabilité de la demande”, a déclaré Olson. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’énergie renouvelable dans l’État et que sa production n’est pas coordonnée avec les moments où les gens ont le plus besoin d’énergie. Le NERC prévoit que la demande pourrait tomber en dessous de l’offre pendant 10 heures pendant les mois d’été de pointe en 2024. Une grande partie du reste du Midwest et du reste de la partie occidentale des États-Unis sont à « risque élevé » (jaune sur la carte), ce qui signifie que des pénuries peuvent survenir dans des conditions extrêmes, comme lors de conditions météorologiques extrêmes ou de périodes de chaleur où tout le monde est climatiseurs en marche. En Nouvelle-Angleterre, le risque élevé survient en hiver lorsque les gens utilisent des générateurs qui dépendent du gaz naturel. “La capacité de gaz naturel peut être insuffisante pour les générateurs, ce qui conduit à l’utilisation de carburants de secours, de carburants liquides stockés, et il y a des risques à pouvoir maintenir un stockage de carburant suffisant lors d’événements de longue durée”, a déclaré Olson. Le Sud-Ouest pourrait également souffrir lorsque la demande est élevée et que la production d’énergie éolienne est faible dans la région.

“Des moments extraordinaires”