SACRAMENTO, Californie (AP) – Dans un État comptant les deuxièmes tribus autochtones les plus reconnues au niveau fédéral dans le pays, les responsables californiens et les chefs tribaux ont annoncé mercredi une initiative visant à stimuler le tourisme dans les communautés autochtones.

L’initiative, Visit Native California, et le site Web qui l’accompagne sont financés par une subvention d’un million de dollars de l’American Rescue Plan Act, qui cible la santé publique et les impacts économiques de la pandémie et a été promulguée par le président Joe Biden l’année dernière. Tribes l’a annoncé en partenariat avec Visit California, la principale agence de marketing touristique de l’État.

C’est l’un des derniers efforts pour revitaliser le tourisme à l’échelle nationale après que le début de la pandémie ait interrompu les voyages – et les dépenses qui l’accompagnent. La Californie a perdu 72,8 milliards de dollars de dépenses touristiques en 2020, selon une étude de Tourism Economics, une société de données et de conseil. L’objectif est d’informer les touristes sur la musique, l’art, la nature et l’histoire qui ont façonné les communautés tribales pendant des générations. Le site Web fera la promotion de lieux dans l’État, notamment par le biais de podcasts, et fournira des itinéraires aux voyageurs.

“Ce projet, ce site, il donne à ma tribu l’opportunité, la capacité de partager notre culture”, a déclaré Reid D. Milanovich, président de la bande Agua Caliente des Indiens Cahuilla, lors d’une conférence de presse à l’Agua Caliente Cultural Plaza à Palm Ressorts.

La place, qui ouvrira l’année prochaine, abrite le musée culturel Agua Caliente de 48 000 pieds carrés, un sentier et un spa à la source thermale minérale sacrée Agua Caliente. Parmi les autres sites tribaux promus par la campagne figurent le Barona Cultural Center and Museum à Lakeside, en Californie, et un centre culturel dans les montagnes de Santa Monica, près de Los Angeles.

Milanovich, dont les terres ancestrales reçoivent 200 000 visiteurs annuels, a déclaré qu’il espère que l’initiative conduira à des projets similaires dans d’autres États.

“Je suis optimiste et j’espère que d’autres États du pays verront ce que nous faisons ici en Californie”, a déclaré Milanovich. “L’État et les tribus s’associent pour le tourisme, c’est gagnant-gagnant.”

Caroline Beteta, présidente et chef de la direction de Visit California, estime que l’organisation a été en contact avec plus d’une douzaine des 109 tribus californiennes avant le déploiement de l’initiative, prévu pour mars 2023.

Les dirigeants impliqués dans l’initiative espèrent qu’elle offrira aux visiteurs une chance d’être mieux informés sur l’histoire des terres tribales.

« Pour nous, le tourisme culturel est si important pour de très nombreuses raisons », a déclaré Sherry Rupert, présidente et chef de la direction de l’American Indian Alaska Native Tourism Association.

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Sophie Austin sur Twitter.

Sophie Austin, Associated Press