Californie: La dernière fusillade de masse déclenchera des appels à un contrôle plus strict des armes à feu – mais ne vous attendez pas à une action de si tôt | Nouvelles du monde

Il est immédiatement évident que Monterey Park ne ressemble à aucun autre endroit en Californie.

La petite ville d’environ 61 000 habitants se trouve à 13 km à l’est du centre-ville de Los Angeles, mais pourrait être un pays différent, avec ses supermarchés chinois, ses restaurants de boulettes et ses enseignes écrites en chinois aux côtés de l’anglais.

Plus de 65% des personnes qui vivent ici sont américaines d’origine asiatique. C’est, comme l’a décrit un chercheur, “une enclave ethnique dans les banlieues qui prospère parce qu’elle refuse de s’assimiler, au lieu de cela s’adressant sans vergogne à sa propre communauté d’immigrants”.

Pourtant, elle n’est pas à l’abri de la plus américaine des tragédies. Mais alors même que Monterey Park accepte 10 personnes abattues pendant un cours de danse de salon, il y a une résolution calme et paisible.

Devant un cordon de police dans la rue où le massacre a eu lieu, un groupe de personnes s’agenouille et prie, demandant de la force à leur Dieu.

Image:

Les célébrations du Nouvel An lunaire sont annulées



Le Nouvel An chinois a eu lieu le week-end et quelques heures seulement avant le tournage, la rue était remplie de milliers de personnes écoutant de la musique live ou achetant des brochettes de viande dans des stands de nourriture.

“C’est tellement horrible, c’est comme si cela se produisait pour beaucoup de gens le soir de Noël ou quelque chose comme ça, c’est juste terrible”, me dit Robert Chao Romero, professeur d’études asiatiques américaines à UCLA.

Dimanche, des familles avec des enfants vêtus de robes chinoises traditionnelles sont venues d’autres parties de Los Angeles au parc de Monterey, s’attendant à ce que le deuxième jour du festival du Nouvel An lunaire soit en cours, mais sont arrivées pour voir des stands et des panneaux en train d’être démantelés et des blocages de la police.

Quand ils ont appris la raison, ils ont été horrifiés.

Une femme de la région est venue déposer des fleurs mais a fondu en larmes lorsqu’elle a considéré le contraste de ce à quoi aurait dû ressembler ce week-end pour le parc de Monterey.

2:36

Un suspect de 72 ans s’est suicidé “alors que des officiers se rapprochaient”



“J’avais tellement hâte de célébrer”, déclare Deanna Trujillo, qui fait partie d’une importante population hispanique à Monterey Park.

“C’est extrêmement douloureux, ça me tue que cela arrive à ces familles. C’est l’une des communautés les plus unies, gentilles et amicales.

“Je ne fais peut-être pas la fête, mais je voulais en faire partie pour faire savoir à la communauté asiatique qu’ils sont si spéciaux pour moi.”

Une conférence de presse en soirée a annoncé qu’un suspect de 72 ans avait été retrouvé mort dans une camionnette blanche à 30 miles de là dans la ville de Torrance avec des blessures par balle auto-infligées.

Le danger immédiat était passé pour Monterey Park, apportant un soulagement aux personnes qui avaient été terrorisées pendant des heures, mais la violence armée est le fléau sans fin de la vie en Amérique.

Il s’agit de la fusillade de masse la plus meurtrière depuis la mort de 19 enfants et de deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, en mai dernier, mais c’est loin d’être la seule.

Image:

Le tireur a été retrouvé mort dans cette camionnette blanche



Depuis le début de l’année, il y a eu 33 fusillades de masse – définies par Gun Violence Archive comme lorsque quatre personnes ou plus, sans compter le tireur, sont blessées ou tuées – aux États-Unis.

La police pense que le tireur de Monterey Park a utilisé un fusil semi-automatique pour assassiner et mutiler, peut-être obtenu illégalement.

La Californie a certaines des lois de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays, mais cela n’a pas suffi à dissuader un tueur déterminé.

Une autre fusillade de masse a suscité un autre chœur d’appels à un contrôle plus strict des armes à feu, en particulier sur les armes automatiques et semi-automatiques, qui sont conçues pour tuer.

Mais la longue liste des fusillades de masse aux États-Unis nous indique que tout changement significatif est peu probable dans un proche avenir.