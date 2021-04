La majorité des États ayant déjà levé les restrictions vaccinales pour tous les adultes au cours des dernières semaines, les États-Unis se rapprochent de plus en plus des deux objectifs vaccinaux du président Joe Biden.

Trois autres se joindront à eux cette semaine: d’abord, l’Illinois ouvrira l’admissibilité au vaccin aux 16 ans et plus lundi, et suivra de près l’État de Washington et la Californie jeudi.

Tout cela survient près d’une semaine avant l’objectif de Biden pour les États de rendre tous les adultes aux États-Unis éligibles aux vaccins contre le coronavirus, qui est le lundi 19 avril. Les six États restants après cette semaine ouvriront à cette date ou avant.

Mais l’hésitation à la vaccination devient un problème omniprésent: le nombre de comtés américains avec des rendez-vous non remplis pour les vaccins chez les chaînes de distribution Walmart, CVS et Rite Aid a augmenté d’environ 60% au cours de la semaine dernière. assez d’Américains pour ralentir la propagation du COVID-19.

Pendant ce temps, les États verront cette semaine une forte baisse des livraisons du vaccin à usage unique Johnson & Johnson, alors que la société peine à respecter son calendrier de fabrication.

Également dans l’actualité:

►Les voyages sont en hausse partout aux États-Unis: le pays comptait en moyenne plus de 1,5 million de voyageurs jeudi et vendredi et près de 1,4 million de voyageurs samedi, comme les chiffres du week-end de Pâques, selon les données de la Transportation Security Administration.

►Près de 40% des Marines américains à qui on a proposé le vaccin COVID-19 l’ont décliné, selon le Pentagone. Sur les 123 500 Marines qui ont eu accès au vaccin, 75 500 sont soit complètement vaccinés ou ont reçu une dose, tandis qu’environ 48 000 l’ont refusée, a déclaré à USA TODAY, officier de la stratégie de communication et des opérations, le capitaine Andrew Woods.

► Alors que le Michigan est aux prises avec le taux le plus élevé de nouvelles infections à coronavirus dans le pays, une poussée qui met les hôpitaux à rude épreuve et a incité une pause dans certaines procédures non urgentes, le gouverneur Gretchen Whitmer continue de faire pression sur la Maison Blanche pour qu’elle modifie son plan de distribution de vaccins.

►La Wonder Wheel a commencé à tourner et le cyclone est entré en action alors que les illustres parcs d’attractions de Coney Island ont rouvert vendredi après que la pandémie de coronavirus a fermé le terrain de jeu estival emblématique de New York toute l’année dernière. Après 529 jours de fermeture, «c’est une journée très émouvante. Nous voulions répandre la positivité », a déclaré Alessandro Zamperla, président de la société propriétaire de Luna Park – la maison du cyclone – lors d’une cérémonie d’ouverture.

►Le mandat de masque à Tulsa, Oklahoma, devrait se terminer le 30 avril, selon le maire GT Bynum, qui a déclaré que les entreprises privées sont autorisées à exiger des masques et que les employés des restaurants et des bars doivent également continuer à porter un masque.

📈 Les chiffres d’aujourd’hui: les États-Unis comptent plus de 31,19 millions de cas confirmés de coronavirus et 562000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 135,85 millions de cas et 2,93 millions de décès. Plus de 237,79 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 187 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’Agence fédérale de gestion des urgences paie un maximum de 9 000 $ par funérailles et un maximum de 35 500 $ par demande, dans un programme qui sera lancé le lundi 12 avril. Voici ce qu’il faut savoir.

La Floride rapporte une augmentation à un chiffre des décès dus au COVID-19

Pour la première fois en près de sept mois, l’État de Floride n’a signalé qu’une augmentation à un chiffre des nouveaux décès signalés liés à la pandémie de coronavirus.

Le département de la santé de l’État a déclaré dimanche que sept autres Floridiens et deux autres non-résidents étaient décédés à cause du COVID-19. Au cours des deux dernières semaines, les décès par COVID signalés quotidiennement dans l’État ont varié entre 22 et 98, et les décès signalés d’une semaine à l’autre ont lentement diminué depuis janvier.

Seuls cinq nouveaux décès de coronavirus en Floride ont été signalés le 28 septembre.

L’État continue de dominer le pays dans le nombre de variantes britanniques du coronavirus, avec 3510 cas identifiés, ainsi que 126 cas de variantes du Brésil et 27 cas avec la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

– Hannah Morse, Palm Beach Post

Les États-Unis s’engagent à être le chef de file des vaccinations mondiales

L’incapacité de la Chine à partager les informations et à donner accès aux experts internationaux de la santé publique dans les premiers stades de la pandémie a alimenté la crise mondiale, a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken.

« Je pense que la Chine sait que dans les premiers stades de COVID, elle n’a pas fait ce qu’elle devait faire », a déclaré Blinken sur « Meet the Press » de NBC. « Et l’un des résultats de cet échec est que le (virus) est devenu incontrôlable plus rapidement et avec, je pense, des résultats beaucoup plus flagrants qu’il ne le pourrait autrement. »

Le secrétaire a promis que les États-Unis seraient «le leader mondial pour aider à faire en sorte que le monde entier soit vacciné».

Blinken a déclaré que la pandémie a révélé la nécessité d’un «système mondial de sécurité sanitaire plus fort pour s’assurer que cela ne se reproduise plus» et pour garantir que le monde puisse atténuer les crises de santé publique. Blinken a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé doit être renforcée et réformée, et que « la Chine doit y jouer un rôle ».

Contribuer: The Associated Press